Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в посёлке совхоза им. Ленина в Подмосковье

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28 июля состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке подмосковного совхоза им. Ленина.

Трёхэтажное здание имеет площадь 5 тысяч м2. В нём оборудованы два детских бассейна, 25-ти метровый спортивный бассейн, зона для аквааэробики — настоящий миниаквапарк с 16 водными аттракционами! _ Имитация речного потока, гидромассажные ключи, встроенная в джакузи система водопадов…

А также душевые, раздевалки, вестибюль с гардеробом, тренажерные залы, кабинеты групповых занятий, тренерские, кабинет врача и лаборатория, буфет, а также административные и технические помещения.

Стоимость строительство и оборудования спортивного комплекса составила 650 млн рублей.

Бассейн будет работать круглосуточно. Представители администрации обещают распределять потоки посетителей так, чтобы даже в часы пик заниматься здесь было комфортно.

© kprf.ru

© kprf.ru

© kprf.ru

© kprf.ru

© kprf.ru

© kprf.ru

© kprf.ru

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