В Адыгее собрали рекордный в истории региона урожай озимых зерновых. Первый пошёл

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Аграрии Адыгеи завершили уборку озимых зерновых с рекордными показателями — 553 тыс. тонн зерна, что является лучшим показателем в истории республики.

«Ближайшие к этому уровню валовые сборы наблюдались в 2016 году, когда было собрано чуть более 500 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Урожайность зерна в текущем году — 51,8 ц/га, что также является лучшим показателем за последние как минимум 20 лет. В хозяйствах региона намолочено 25,8 тыс. тонн озимого рапса, это на 12 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность культуры составила 25,4 ц/га — на 4,8 ц/га выше, чем в 2019 году, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что под урожай года в республике было посеяно 115 тыс. га озимых культур, в сравнении с прошлым годом площадь посевов увеличили на 5% (5,7 тыс. га).

Адыгея — аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор. На протяжении последних десяти лет он демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.