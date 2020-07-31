В Улан-Удэ завершилась масштабная реконструкция железнодорожного вокзала

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31 июля, после реконструкции открылся железнодорожный вокзальный комплекс.

В процессе реконструкции было уделено большое внимание созданию безбарьерной среды. На вокзале установлены лифты, подъемник для посадки в вагон, пандусы. В здании действует касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения, а также установлены тактильные указатели на полу, ступенях, ходах и поручнях, которые помогают в навигации по обновленному зданию.

По словам начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, многое сделано и для удобства пассажиров в целом: полностью обновлена система навигации и информирования — объявления по громкоговорящей связи и на табло появляются в автоматическом режиме. Обеспечен сквозной проход на конкорс, соединяющий вокзал с путями прибытия и отправления поездов.

— Российские железные дороги и Восточно-Сибирская железная дорога нацелены на повышение комфортности пассажиров. Многое делается для того, чтобы вокзальные комплексы и подвижной состав соответствовали новому времени. Каждый пассажир должен чувствовать себя уютно на вокзале и в поезде. Мы прикладываем все усилия для достижения этой цели, — подчеркнул Василий Фролов.

Напомним, работы по реконструкции железнодорожного вокзала в столице Бурятии начались в июле 2018 года и осуществлялись в несколько этапов. За это время не только модернизировано изнутри и снаружи само здание, конкорс пассажирских платформ, пешеходный переход, но и благоустроена прилегающая территория. Общая площадь строительных работ превысила 3,8 тыс кв м, стоимость проекта составила более 950 млн рублей. Площадь вокзала увеличилась более чем на 1,2 тыс кв м. Сегодня в здании размещены билетные кассы, комнаты отдыха, кассовый зал, бизнес-зал, зал ожидания, камеры хранения, санитарно-бытовой комплекс и другие помещения.

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