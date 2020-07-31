В Санкт-Петербурге запущено движение по Гореловскому путепроводу

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Этой ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга открыто полноценное движение по всем шести полосам Гореловского путепровода. Он с 2017 года был закрыт на ремонт, но частичное движение транспорта продолжалось.

Работы по реконструкции Гореловского путепровода начались в 2017 году и производились в два этапа без полного закрытия движения транспорта. Первый этап работ включал в себя возведение сталежелезобетонного путепровода правого направления на три полосы движения и переключение движения на него. На втором этапе строительства был проведен полный демонтаж существующего путепровода на две полосы с возведением на его месте путепровода левого направления на три полосы движения.

Сметная стоимость строительства составила 998 миллионов рублей.

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Также в рамках строительства были выполнены работы по расширению — с двух до шести полос — автомобильных подходов к путепроводу со стороны Красносельского шоссе и со стороны Ленинского проспекта от построенного участка транспортного обхода Красного Села.

Протяжённость автомобильных подходов составила 476 метров. Протяженность самого путепровода — 50,5 метра.

Открытие виадука серьезно увеличило пропускную способность Красносельского района города.

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