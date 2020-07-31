«Россети» открыли первую цифровую подстанцию в ЦФО
Группа «Россети» ввела в эксплуатацию первую полностью цифровую подстанцию в Центральном федеральном округе. Подстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА стоимостью около 900 млн рублей построена в Коминтерновском районе Воронежа.
С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, еще 51 подобный объект введут в эксплуатацию до конца следующего года, в том числе впервые на Урале, Юге и в Поволжье.
На подстанции внедрены современные программные комплексы на микропроцессорах с применением цифрового международного стандарта МЭК 61850. Все данные с энергообъекта в режиме реального времени поступают в Центр управления сетями, а работа с основным и вторичным оборудованием, всеми технологическими системами производится дистанционно.
Новая подстанция, в том числе, будет снабжать самую крупную школу в России на 2 тыс. 860 детей, которая будет построена в Коминтерновском районе Воронежа, поликлинику на 1,1 тыс. человек, станцию скорой медпомощи, всего будет обеспечивать электричеством более 27 тыс. человек.
На подстанции установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ.
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