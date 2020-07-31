«Россети» открыли первую цифровую подстанцию в ЦФО

© sun9-34.userapi.com

Группа «Россети» ввела в эксплуатацию первую полностью цифровую подстанцию в Центральном федеральном округе. Подстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА стоимостью около 900 млн рублей построена в Коминтерновском районе Воронежа.

С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, еще 51 подобный объект введут в эксплуатацию до конца следующего года, в том числе впервые на Урале, Юге и в Поволжье.

© govvrn.ru

На подстанции внедрены современные программные комплексы на микропроцессорах с применением цифрового международного стандарта МЭК 61850. Все данные с энергообъекта в режиме реального времени поступают в Центр управления сетями, а работа с основным и вторичным оборудованием, всеми технологическими системами производится дистанционно.

Новая подстанция, в том числе, будет снабжать самую крупную школу в России на 2 тыс. 860 детей, которая будет построена в Коминтерновском районе Воронежа, поликлинику на 1,1 тыс. человек, станцию скорой медпомощи, всего будет обеспечивать электричеством более 27 тыс. человек.

© sun9-59.userapi.com

На подстанции установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ.

© sun9-24.userapi.com