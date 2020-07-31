На Сахалине завершили перешивку железнодорожной колеи на общероссийский стандарт

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Открылось железнодорожное движение на участке Холмск — Шахта. Это финальный отрезок магистрального пути, который перевели на колею шириной 1520 миллиметров.

На станции Невельск встретили первый грузовой поезд с 30 вагонами угля, прибывший из Смирныховского района.

Теперь доставка грузов железнодорожным транспортом по всему Сахалину будет осуществляться в единой технологической цепочке. Необходимости переставлять вагоны на тележки для узкоколейки теперь нет, что позволит сократить сроки доставки грузов потребителям. А благодаря использованию более мощных магистральных тепловозов увеличится провозная способность. То есть, в целом повысится надежность грузоперевозок.

Напомним, основной этап переустройства железной дороги был завершен летом прошлого года. Путейцы реконструировали более 800 километров стальной магистрали.

Модернизация последнего участка главного хода на Сахалине стартовала 1 июня 2020 года. Работы шли ускоренными темпами, одновременно были задействованы более 200 железнодорожников. В результате 54 километра новой рельсошпальной решетки уложили на месяц раньше срока. На участке реконструированы 68 стрелочных переводов и 15 железнодорожных переездов.

Еще 7 километров железнодорожники планируют перешить на так называемом «дачном» участке дороги — до станции Николайчук. К работам приступят осенью, как только завершится дачный сезон.

© sakhalin.gov.ru