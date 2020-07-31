Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

На Сахалине завершили перешивку железнодорожной колеи на общероссийский стандарт

 © sakhalin.gov.ru

Открылось железнодорожное движение на участке Холмск — Шахта. Это финальный отрезок магистрального пути, который перевели на колею шириной 1520 миллиметров.

На станции Невельск встретили первый грузовой поезд с 30 вагонами угля, прибывший из Смирныховского района.

Теперь доставка грузов железнодорожным транспортом по всему Сахалину будет осуществляться в единой технологической цепочке. Необходимости переставлять вагоны на тележки для узкоколейки теперь нет, что позволит сократить сроки доставки грузов потребителям. А благодаря использованию более мощных магистральных тепловозов увеличится провозная способность. То есть, в целом повысится надежность грузоперевозок.

Напомним, основной этап переустройства железной дороги был завершен летом прошлого года. Путейцы реконструировали более 800 километров стальной магистрали.

Модернизация последнего участка главного хода на Сахалине стартовала 1 июня 2020 года. Работы шли ускоренными темпами, одновременно были задействованы более 200 железнодорожников. В результате 54 километра новой рельсошпальной решетки уложили на месяц раньше срока. На участке реконструированы 68 стрелочных переводов и 15 железнодорожных переездов.

Еще 7 километров железнодорожники планируют перешить на так называемом «дачном» участке дороги — до станции Николайчук. К работам приступят осенью, как только завершится дачный сезон.

 © sakhalin.gov.ru
Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=6f6ad86911b6fba09ff2d95be89bb69f

Сахалинская область, РЖД
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,