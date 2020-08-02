Российская компания изготовила новые модели полуприцепов

полуприцеп для перевозки зерноуборочных комбайнов © tverstroymash.ru

В июле 2020 г. Тверской производитель прицепов завод «Тверьстроймаш» сообщил о выпуске новых моделей полуприцепов.

31 июля компания сообщила о выпуске новой модели десятитонного полуприцепа с малой высотой погрузки (серия Low), предназначенного для перевозки зерноуборочных комбайнов, лесозаготовительных машин и другой высококолесной техники весом до 32 тонн.

© tverstroymash.ru

Грузовая платформа имеет размеры 12500×2530мм и может раздвигаться в длину до 15500мм с шагом 250мм.

Ранее компания освоила выпуск четырех моделей трехосных полуприцепов с малой высотой погрузки грузоподъемностью 30, 32 и 35 тонн.

© tverstroymash.ru

17 июля пресс-служба компании представила новую модель полуприцепа 99393 с высотой погрузки 425мм (серия Front ), грузоподъемностью 31 т с отстегивающимся гусаком, раздвижной платформой и принудительным поворотом всех пар колес.

Ранее компания наладила выпуск восьми моделей низкорамныхполуприцепов с отстегивающимся гусаком грузоподъемностью 35, 36, 41, 43, 50, 64 и 65 тонн.

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В начале июля компания сообщила о выпуске новой модели полуприцепа массой 12550 кг, высотой погрузки 860мм и грузоподъемностью 46 тонн.

Новая модель грузовой платформы имеет размеры 10800×2530мм, а при полном раздвижении имеет длину 18800мм.