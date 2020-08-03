Новосибирский «ЭЛСИБ» отгрузил турбогенератор для ТЭЦ в Монголии

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В конце июля 2020 года НПО «ЭЛСИБ» отгрузило статор и ротор турбогенератора мощностью 125 МВт для Улан-Баторской ТЭЦ-4 (Монголия). В рамках проекта по модернизации энергетического оборудования «ЭЛСИБ» принимает участие в комплексном обновлении четырех энергоблоков с поставкой трех новых турбогенераторов и модернизацией одной машины.

На станции уже введены в эксплуатацию два турбогенератора: новый ТВФ-125 и модернизированный ТВФ-120. В данный момент на объекте в процессе монтажа находится ранее отгруженный ТВФ-125. В конце 2020 года на Улан-Баторской ТЭЦ-4 ожидается единовременный запуск последних двух турбоагрегатов, в составе которых турбогенераторы «ЭЛСИБ».

Модернизация основного энергетического оборудования позволит увеличить установленную мощность станции, а также обеспечит надежное и безаварийное энергоснабжение столицы Монголии и энергосистемы страны в целом.