«ЭЛСИБ» отправил на Читинскую ТЭЦ-1 новый ротор.

На новосибирском предприятии «ЭЛСИБ» был изготовлен новый генератор, который успешно прошел заводские испытания в присутствии технических специалистов ПАО «ТГК-14» и отправлен в Читу для монтажа. Оборудование транспортируется по частям — первой основной частью генератора стал ротор, который уже отгружен и ожидается в Чите до конца сентября. Следующим этапом будет доставка статора к месту монтажа.

Проект реконструкции основного оборудования на Читинской ТЭЦ-1 направлен не только на обновление генерации, востребованной потребителями, но и на улучшение экологических показателей, снижение удельного расхода топлива, сокращение периодов технического обслуживания и повышение экономической эффективности станции. Инвестиции будут компенсированы за счет тарифа на мощность для потребителей оптового рынка электроэнергии.

В рамках инвестиционного проекта по реконструкции генератора на турбине № 3 Читинской ТЭЦ-1 будет произведена замена генератора с водородной системой охлаждения на генератор с воздушной системой охлаждения, установка новой статической тиристорной системы самовозбуждения, а также замена изношенных токопроводов и устройств релейной защиты и автоматики. Ключевым преимуществом новой установки станет безопасная воздушная система охлаждения.

По итогам федерального конкурса в рамках программы модернизации мощностей (КОММод), ТГК-14 осуществляет реконструкцию турбин и котлов на Читинской ТЭЦ-1 в Забайкальском крае. Стоимость проекта составляет около 5 миллиардов рублей. В настоящее время ТЭЦ-1 обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей столицы Забайкальского края и теплом более 80%.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.