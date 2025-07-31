ОДК создала турбогенератор на базе авиадвигателя для «Ансата» для гибридных беспилотников

© uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала турбогенератор мощностью 400 кВт на базе двигателя для вертолетов легкого класса ВК-650 В. Новое изделие не имеет аналогов в России по соотношению мощности и массы. В перспективе турбогенератор планируется применять в составе гибридных летальных аппаратов, в том числе предназначенных для эксплуатации в северных регионах.

ОДК впервые представила разработку на форуме «Арктика — Регионы». Турбогенератор создан на предприятии ОДК-Климов. Он имеет мощность 400 кВт при массе 200 кг.

«Новый турбогенератор на базе авиационного двигателя ВК-650В — это успешное продолжение работы ОДК по расширению линейки силовых установок для летательных аппаратов разных типов. В нем реализованы эффективные конструкторские решения, которые обеспечивают высокие показатели надежности. Используется шестифазный генератор, что гарантирует возможность продолжения работы в случае отказа одной фазы. Возможность работы при низких температурах позволяет применять его в сложных климатических условиях, в том числе в регионах Арктики», — отметил генеральный конструктор петербургского предприятия ОДК-Климов Евгений Проданов.

Для нового изделия двигатель ВК-650 В был модифицирован. У него изменено передаточное отношение редуктора. Благодаря конструкторским решениям генератор получил высокие показатели удельной мощности. Электроэнергия вырабатывается за счет высокоскоростного ротора, вращающегося с частотой в десятки тысяч оборотов в минуту. Преобразование переменного тока в постоянный с необходимым уровнем напряжения обеспечивает блок силовой электроники.

Турбогенератор позволяет создать гибридную силовую установку. Среди преимуществ турбогенератора — небольшая масса и высокие ресурсные показатели. Планируется, что ресурс газотурбинного привода составит не менее 4,5 тыс. часов для основных деталей горячей части и 9 тыс. часов для основных деталей холодной части, ресурс генератора — не менее 10 тыс. часов.

Надежную работу агрегата обеспечивает система жидкостного охлаждения генератора и блока силовой электроники.

III Форум «Арктика — Регионы» проходит в Архангельске с 31 июля по 1 августа 2025 года. Основной темой являются ключевые направления развития Арктической зоны Российской Федерации.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈