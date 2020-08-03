В Ставропольском крае открыто первое в регионе производство стальных труб
В Ставропольском крае начало работу первое в крае предприятие по производству стальных труб. Его открыл на площадке СКИП «Мастер» Волжский трубопрофильный завод из Волгоградской области.
На предприятии будут выпускать электросварные прямошовные трубы круглого и профильного сечений. Область их применения — машиностроение, в том числе тяжелое; строительство газо- и водопроводов.
Производимая продукция будет поставляться в первую очередь в регионы Северного Кавказа, с которым ВТПЗ связывает дальнейшие планы по освоению российского рынка. Размещение завода на Ставрополье стало итогом сотрудничества руководства предприятия и краевых властей.
Производственная линия завода оснащена высокотехнологичным отечественным оборудованием. Планируемая мощность производственной линии — 8 тысяч тонн продукции в месяц.
После выхода на проектную мощность резидент сможет обеспечит рабочими местами порядка 200 человек.
Справочно: ООО «ВТПЗ» выпускает стальные трубы, полые профили и фитинги — всего более 40 наименований. Продукция завода поставляется в регионы России и за рубеж.
В СКИП «Мастер» продолжается реконструкция производственных площадей, начатая в 2016 году. На сегодня завершены работы в рамках 1 и 2 очереди инвестиционного проекта. Третья и завершающая очередь будет сдана в нынешнем году. На ее площадях смогут разместиться до 30 резидентов.
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