Завод «Дедовский хлеб» в подмосковной Истре запустил три новые линии

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В ходе реконструкции завода «Дедовский хлеб» в подмосковной Истре запущены три новые линии выпуска продукции. Проект модернизации позволил создать ещё 250 рабочих мест.

В реконструкцию завода вложили 689 млн рублей.

Сейчас здесь работают 350 человек, а средняя зарплата варьируется от 30 до 45 тысяч рублей.

Истринский завод «Дедовский хлеб» входит в группу компаний БКК «Коломенский». Сейчас это один из ведущих хлебопекарных производителей России, занимающий седьмое место по обороту. При этом на рынке Москвы — второе.

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Предприятие работало на всю мощность и во время пандемии, но с полным соблюдением всех новых мер безопасности. А главный ориентир завода — сохранение традиций русского хлебопечения в сочетании с новейшими технологиями.

В ассортименте завода свыше 180 видов продукции. Компания взяла за основу концепцию обеспечения организма витаминами, полноценными белками и микроэлементами.

Например, здесь выпускают хлеб лечебного направления — он содержит в себе пищевые волокна, йод, витамины. Это изделия с отрубями, добавлением орехов, сухофруктов, смесей злаковых и зерновых культур.

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