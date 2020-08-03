Ростовская область увеличила сбор зерна

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Хозяйства Ростовской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, собрав 11,68 миллиона тонн. Средняя урожайность составила почти 35 ц с гектара. Это второй в истории агропромышленного комплекса Ростовской области результат.

По данным Администрации региона 95% собранного урожая — это высококачественное продовольственное зерно, чего «за всю историю урожая в Ростовской области ещё не было».

Среди лидеров по уборке в регионе — Зимовниковский район (687 тысяч тонн), Зерноградский (540 тысяч тонн) и Сальский район (520 тысяч тонн). Хотя формирование урожая проходило в условиях бесснежной зимы, засушливой весны и жаркого лета, средняя урожайность в области составила 34,7 центнера с гектара, превысив прошлогодний показатель.

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Урожай нынешнего года выше чем в прошлом году, когда было собрано 11,17 миллиона тонн при средней урожайности 34 центнера с гектара.

Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. Седьмой год подряд урожай ранних зерновых в регионе превышает 9 миллионов тонн.

Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в 2020 году же превысил сумму в 2,5 млрд долларов, что превышает более чем на 10% показатели аналогичного периода прошлого года.

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