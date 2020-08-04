«НОВАТЭК» начал добывать газовый конденсат на Ямале

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«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» начала опытно-промышленную разработку газоконденсатных залежей на Северо-Русском газоконденсатном месторождении и Восточно-Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Совокупный уровень добычи данных месторождений составляет 7,7 млрд м3/год природного газа и 1 млн т/год газового конденсата.

Наращивание добычи компании в зоне Единой системы газоснабжения остается одним из приоритетов стратегии «НОВАТЭКа». Добываемый на Северо-Русском кластере природный газ предназначен для реализации на внутреннем рынке, который в последние месяцы продемонстрировал высокий уровень стабильности по сравнению с мировыми рынками.

Компания играет немалую роль в поставках газа на внутренний рынок. В 2019 г. на внутренний рынок России «НОВАТЭК» поставил 65,65 млрд м3 природного газа. «НОВАТЭК» поставлял газ в 40 регионов страны.

Северо-Русское месторождение было открыто в 2010 г. в Тазовском районе ЯНАО. Совокупные запасы месторождения составили около 104 млрд м3 природного газа и 6,5 млн т жидких углеводородов.

Северо-Русское и Восточно-Тазовское месторождения наряду с Дороговским и Харбейским месторождениями входят в Северо-Русский кластер.