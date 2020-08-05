В Волгоградской области освоили производство аппарата для бесконтактной дезинфекции рук

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Компания «Джаст Эппл», производственная площадка которой размещается в промзоне на территории Волжского освоило производство аппарата для бесконтактной дезинфекции рук, мелких бытовых предметов и помещений с большой площадью. Устанавливать его предполагается в торговых залах, государственных и социальных учреждениях, на предприятиях.

Устройство представляет собой пластиковую тумбу с двумя окошками. Засунув в первое, посетители получат на руки струю дезинфицирующего средства. Во второе можно положить ключи, телефоны, другие небольшие предметы для обработки их ультрафиолетом. Также в аппарат вмонтирован озонатор, который способен обеззаразить воздух в помещении до 200 квадратных метров.

Как рассказал руководитель малого предприятия Антон Василенко, свой бизнес несколько лет назад он начал с выпуска оборудования для производства «жаренного» мороженого. Но с распространение коронавирусной инфекции и введении в стране мер, связанных с недопущением её распространения данная продукция оказалась ожидаемо невостребованной.

— В первый же день самоизоляции я задумался, где еще себя можно применить, и понял, что в сложившихся условиях подобный стационарный, бесконтактный дезинфектор будет необходим многим. На разработку и сборку первого аппарата ушел примерно месяц. Продать его удалось почти сразу же. На сегодняшний день мы реализовали 20 дезинфекторов. Количество заказов на них постоянно растет, как и скорость нашего производства. Уже сейчас мы можем выпускать до пяти аппаратов в день, — сообщил предприниматель.

При этом он выразил уверенность, что коронавирус изменил для людей стандарты чистоты навсегда.

— Сложившаяся ситуация доказала, что существующие стандарты гигиены недостаточны. Дезинфекторы, рециркуляторы и ионизаторы воздуха, спрос на подобные аппараты будет только расти, — заявил он.

Для того, чтобы о новом производстве смогли узнать во всей стране, компания приняла решения участвовать в конкурсе «Молодой предприниматель России 2020», прием заявок которого с 20 июля начал волгоградский центр «Мой бизнес». Победители регионального этапа получат индивидуальное сопровождение своего дела в центре, а также представят проект потенциальным деловым партнерам и инвесторам со всей России‚ познакомятся с ведущими предпринимателями страны, получат поддержку в информационном продвижении.

Конкурс ежегодно организует агентство Росмолодежь совместно с Министерством экономического развития РФ. В Волгоградской области он проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».