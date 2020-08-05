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Компания Filamentarno! (г.Москва) выпустила новый жаростойкий композиционный филамент PBT GF30 на основе полибутилентерефталата (ПБТ) со стекловолоконным наполнителем, сообщили 3Dtoday.

При эксплуатационных температурах до 150 °C новый композит с 30% содержанием стекловолокна способен выдерживать кратковременное нагревание до 200 °C и демонстрирует высокие диэлектрические свойства. Во время 3D-печати материал практически не выделяет неприятные запахи.

Для оптимальных результатов в плане межслойной адгезии рекомендуется печатать при температуре не менее 270 °C с прогревом рабочего столика до 110-130°С, желательно в термокамере. Усадка материала во время печати почти отсутствует. Как утверждают разработчики, это самый жаропрочный полимерный материал из негигроскопичных. Первая партия филамента PBT GF30 диаметром 1,75 мм уже поступила в продажу по цене 4000 рублей за катушку массой 750 г нетто.

Полибутилентерефталат (ПБТ, PBT) является конструкционным (инженерным) полимером с высокой теплостойкостью, прочностью и жесткостью, а также стойкостью к горюче-смазочным материалам и большинству растворителей. Поэтому ПБТ находит широкое применение в автомобилестроении, производстве бытовой техники и других электротехнических изделий, например автомобильных подкапотных патрубков, корпусов фенов и электрических чайников. «Прочный… Просто очень прочный и очень твердый», — суммировал генеральный директор компании Filamentarno! Руслан Молчанов.

Компания «Filamentarno!» c 2015 года разрабатывает и производит расходные материалы для печати на FDM 3D-принтерах и создает материалы, каждый из которых призван решить те или иные задачи, стоящие перед конструкторами, дизайнерами, изобретателями, художниками и скульпторами и даже литейщиками.