«Роснефть» начала разработку Вендских отложений

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«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в «Роснефть») пробурила первую эксплуатационную скважину на Вендские отложения Юрубчено-Тохомского месторождения в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Пласты Вендских отложений залегают на поверхности самых древних на планете продуктивных Рифейских отложений, возраст которых составляет более 1 млрд. лет.

Запускной режим первой эксплуатационной скважины на пластах вендского периода составляет 149 тонн нефти в сутки. Извлекаемая нефть сверхлегкая, содержит небольшое количество серы и сероводорода, смолы и парафинов. Благодаря уникальным свойствам она является оптимальным сырьём для углубленной переработки. Низкая температура застывания при -40С позволяет транспортировать такую нефть по подземным нефтепроводам, без дополнительного подогрева и с минимальными гидравлическими потерями.

Нефть Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения по плотности сравнима с нефтью марки Brent и легче, чем нефть марки Urals — основного экспортного российского сорта. При этом содержание серы в такой нефти значительно ниже, чем в обоих российских маркерных сортах.

До 2025 г. запланировано бурение ещё 16 скважин с целью полного изучения и вовлечения запасов перспективных Вендских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения в промышленную разработку.

Нефтенасыщенная часть Вендских отложений расположена на глубине более 2000 метров и представлена переслаиванием терригенно-карбонатных пород. Уникальное геологическое строение — высокая расчленённость и низкие толщины коллектора, наличие каверн, трещин — обуславливает необходимость разработки залежи с применением сейсмо-геологического анализа в процессе бурения, что позволяет значительно повысить точность структурных построений и успешно прогнозировать множественные тектонические разломы для оптимального заложения эксплуатационного фонда скважин.