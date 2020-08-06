В Ростове открылся новый детский сад

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Первый детский сад в жилом районе Вересаево построен за 15 месяцев. Стоимость строительно-монтажных работ составила 264,7 млн рублей. Финансирование строительства осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Трёхэтажное здание детского сада рассчитано на 300 детей, здесь предусмотрена работа 16 возрастных групп, половина из которых, на 150 детей, -ясельные.

Все группы оснащаются современных оборудованием и удобной мебелью.

Площадь озеленения территории детсада составляет более 4000 кв.м, а детские игровые площадки с прорезиненным покрытием занимают площадь 1120 кв. м, дорожки выложены тротуарной плиткой. Установлены просторные и уютные беседки для занятий с детьми на свежем воздухе.

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