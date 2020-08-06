«Профессионал» запустил новый цех в Иваново

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Как рассказал директор ООО «Профессионал» Дмитрий Воробьев, за последние полтора года инвестиции по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и развитию ивановской компании «Профессионал» составили почти 700 млн рублей.

В этом году предприятием куплено здание бывшего завода «Ивэнергомаш» на улице Калашникова стоимостью 600 млн рублей, куда перенесено производство с улицы Коллективная.

На высвободившейся площади основной площадки ООО «Профессионал» на ул. Коллективная открыт новый цех площадью 1,5 тыс. м2.

Создано 60 рабочих мест, закуплено оборудование на 125 млн рублей.

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Ещё один цех на 1,5 тыс. м2 будет запущен к началу сентября 2020 г. Во втором полугодии 2020 года запланировано вложить в расширение производства 320 млн рублей инвестиций.

Компания ООО «Профессионал» основана в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники: ковши, гидромолоты, рыхлители, грейфера металлоломные, стрелы, рукояти для экскаваторов, стойки рыхлителя и отвалы для бульдозеров.

Ежемесячно компания осуществляет выпуск более 1,0-1,2 тыс. тонн металлоизделий. Предприятие работает по заказам и поставляет продукцию на рынки всех регионов России, в страны СНГ и в более 50 стран за рубежом.