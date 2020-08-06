«Профессионал» запустил новый цех в Иваново
Как рассказал директор ООО «Профессионал» Дмитрий Воробьев, за последние полтора года инвестиции по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и развитию ивановской компании «Профессионал» составили почти 700 млн рублей.
В этом году предприятием куплено здание бывшего завода «Ивэнергомаш» на улице Калашникова стоимостью 600 млн рублей, куда перенесено производство с улицы Коллективная.
На высвободившейся площади основной площадки ООО «Профессионал» на ул. Коллективная открыт новый цех площадью 1,5 тыс. м2.
Создано 60 рабочих мест, закуплено оборудование на 125 млн рублей.
Ещё один цех на 1,5 тыс. м2 будет запущен к началу сентября 2020 г. Во втором полугодии 2020 года запланировано вложить в расширение производства 320 млн рублей инвестиций.
Компания ООО «Профессионал» основана в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники: ковши, гидромолоты, рыхлители, грейфера металлоломные, стрелы, рукояти для экскаваторов, стойки рыхлителя и отвалы для бульдозеров.
Ежемесячно компания осуществляет выпуск более 1,0-1,2 тыс. тонн металлоизделий. Предприятие работает по заказам и поставляет продукцию на рынки всех регионов России, в страны СНГ и в более 50 стран за рубежом.
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