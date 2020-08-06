В Марий-Эл открылся новый Институт цифровых технологий

© tehnoteh.ru

5 августа в Йошкар-Оле прошло значимое событие — открылось новое учебное заведение — Институт цифровых технологий, созданный на базе Марийского государственного университета и Московского физико-технического института. Торжественным мероприятием руководил ректор МарГУ Михаил Швецов.

Институт цифровых технологий будет готовить высококвалифицированных специалистов в области инженерии, электроэнергетики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, готовых работать с современными технологиями и отвечать на вызовы технологического прогресса. ИЦТ объединит физико-математический и электроэнергетический факультеты, а также Институт экономики, управления и финансов. И как отметили присутствующие, такой выдающийся образовательный центр станет одним из лидеров подготовки кадров новой отрасли экономики.

В рамках мероприятия приглашенные гости встретились с представителями ведущих предприятий Марий Эл и России и поучаствовали в круглом столе на тему «Опыт взаимодействия университета с индустриальными предприятиями как драйвер развития региона».

© marsu.ru

Одним из предприятий-партнёров МарГУ, принявших участие в открытии Института и диалоге с представителями государственных органов, стал российский производитель печатных плат «ТЕХНОТЕХ». В июле этого года завод «ТЕХНОТЕХ» подписал с Марийским государственным университетом соглашение о создании условий для подготовки высококвалифицированных специалистов с возможностью последующего трудоустройства выпускников вузов на предприятие. Этот важный шаг как для опорного вуза нашей республики, так и для завода-производителя стал первым на пути формирования кадрового резерва экспертов, готовых к практической деятельности на производстве сразу после получения высшего образования. После круглого стола представители завода продемонстрировали свои изделия в рамках выставки достижений промышленной индустрии республики.

Как оказалось, Сергей Боев, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел», уже был наслышан о крупном заводе по производству печатных плат в Йошкар-Оле, проявил большой интерес к представленной на выставке продукции и высоко оценил достижения нашего предприятия. Обсудив с представителями компании «ТЕХНОТЕХ», АО «ММЗ», ООО «НАТА-Инфо» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» их совместные проекты, Сергей Федотович провел аналогию, что сегодня Зеленоград называют центром микроэлектроники, а Йошкар-Ола имеет все основания считаться центром радиоэлектроники России. Он посоветовал продолжить освоение прорывных технологий и выходить с предложениями кооперации в ведущие предприятия отрасли для усиления импортозамещения и диверсификации радиоэлектронной промышленности.