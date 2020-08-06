ЧМЗ освоил технологию переработки лопаритового концентрата для производства тугоплавких металлов

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Чепецкий механический завод (Удмуртия, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») освоил технологию азотнокислого вскрытия лопаритового концентрата, являющегося источником сырья для действующих производств тугоплавких металлов — ниобия, тантала и титана.

В настоящее время для производства тугоплавких металлов ЧМЗ закупает исходное сырье в виде титановой губки и пентаоксидов ниобия и тантала. Создание опытно-промышленного участка по переработке лопаритового концентрата в химико-металлургическом цехе ЧМЗ позволило отработать технологию и получить исходные данные для производства с созданием до 200 новых рабочих мест.

Его создание позволит предприятию решить вопрос сырьевого обеспечения для ряда существующих производств, а также для выпуска перспективных продуктов, включая редкоземельные металлы.

Завод сможет выпускать пентаоксиды ниобия и тантала для собственных нужд и внешних потребителей, а также черновой оксид титана, который будет поставляться предприятиям-партнерам в качестве давальческого сырья для изготовления титановой губки, используемой на титановом производстве.