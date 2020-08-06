ЧМЗ освоил технологию переработки лопаритового концентрата для производства тугоплавких металлов
Чепецкий механический завод (Удмуртия, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») освоил технологию азотнокислого вскрытия лопаритового концентрата, являющегося источником сырья для действующих производств тугоплавких металлов — ниобия, тантала и титана.
В настоящее время для производства тугоплавких металлов ЧМЗ закупает исходное сырье в виде титановой губки и пентаоксидов ниобия и тантала. Создание опытно-промышленного участка по переработке лопаритового концентрата в химико-металлургическом цехе ЧМЗ позволило отработать технологию и получить исходные данные для производства с созданием до 200 новых рабочих мест.
Его создание позволит предприятию решить вопрос сырьевого обеспечения для ряда существующих производств, а также для выпуска перспективных продуктов, включая редкоземельные металлы.
Завод сможет выпускать пентаоксиды ниобия и тантала для собственных нужд и внешних потребителей, а также черновой оксид титана, который будет поставляться предприятиям-партнерам в качестве давальческого сырья для изготовления титановой губки, используемой на титановом производстве.
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