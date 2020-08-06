НИИЭП (ТЕХМАШ) модернизировал комплекс по изготовлению СВЧ приборов

© sfo.gov.ru

В Научно-исследовательском институте электронных приборов завершилось техническое перевооружение технологического оборудования. Это финальный этап инвестпроекта «Техническое перевооружение производственного комплекса по изготовлению СВЧ — приборов на микрополосковых линиях». Общая стоимость проекта составила более 200 млн рублей.

Половина из этой суммы (около 100 миллионов рублей) составила стоимость финального этапа технологического перевооружения участка по изготовлению СВЧ — приборов. Сегодня новое оборудование полностью смонтировано и готово к работе. Специалисты НИИЭП прошли техническое обучение, в полной мере овладев навыками программирования и управления сложными цифровыми системами. Микроэлектронное производство может теперь осуществляться как в ручном, так и в автоматических режимах. Внедренные цифровые технологии гарантируют заданное качество изготовления.

В ходе проведенных работ полностью автоматизированы новые вакуумные установки для напыления металлических пленок на микрополосковые платы. Для получения высокого вакуума используется прогрессивное оборудование, что значительно снижает эксплуатационные расходы. Для проведения специальных работ применены лазерные установки.

Техническое перевооружение технологического комплекса по изготовлению СВЧ -приборов дает возможность создания на предприятии новых производственных мощностей с расширением номенклатуры изделий и увеличением объема выпускаемой продукции до 100% в ближайшие три года. Также ожидается снижение себестоимости продукции от 5 до 7% в зависимости от номенклатуры производимых изделий. Рост производительности труда на новом оборудовании планируется в районе 15% за счет сокращения трудозатрат при операциях контроля и регулировки. Снижение затрат на подготовку производства составит до 30%.

Производственно-технологические цели проекта «Техническое перевооружение производственного комплекса по изготовлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях» достигнуты в полной мере.

фото:

http://vg-news.ru/n/146193