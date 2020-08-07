«РМ Нанотех» начал поставки полимерного мембранного полотна на рынок США

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Компания «РМ Нанотех» (торговая марка «Мембраниум», г.Владимир) осуществила первую экспортную поставку полимерного мембранного полотна на новый для предприятия рынок США. Заказчиком выступила крупная компания из Невады, занимающаяся очисткой жидкостей от механических примесей.

Высокотехнологичная продукция предприятия, произведенная в России, соответствует международным стандартам качества, составляя достойную конкуренцию известным мировым брендам, и по этой причине пользуется высоким спросом в странах дальнего зарубежья.

«Рынок Северной Америки и, в частности, США представляется нам очень перспективным. Поэтому в ближайшее время, после успешной поставки пробной партии, мы рассчитываем значительно увеличить как объём, так и ассортимент экспортируемой продукции Membranium», — сообщил заместитель коммерческого директора АО «РМ Нанотех» Дмитрий Егоров.

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«РМ Нанотех» заработало в 2013 году за счёт инвестиций «Роснано», превысивших миллиард рублей. МЕМБРАНИУМ — единственная российская компания среди мировых производителей мембранной продукции производящая наноструктурированное мембранное полотно и рулонные мембранные элементы для обратного осмоса (ОО), нанофильтрации (НФ) и ультрафильтрации (УФ). Конкуренция на рынке мембранных фильтров крайне высокая, при этом продукция российского завода обладает рядом конкурентных преимуществ, но пока объём производства «Нанотеха» не превышает 1% от мирового.

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