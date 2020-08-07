На Зеленодольском СЗ заложены 2 противодиверсионных катера проекта 21980
7 августа 2020 года на судостроительном заводе имени А. М. Горького (р. Татарстан) состоялась церемония закладки корпусов одиннадцатого и двенадцатого серийных катеров специального назначения проекта 21980.
Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
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