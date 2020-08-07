На Зеленодольском СЗ заложены 2 противодиверсионных катера проекта 21980

7 августа 2020 года на судостроительном заводе имени А. М. Горького (р. Татарстан) состоялась церемония закладки корпусов одиннадцатого и двенадцатого серийных катеров специального назначения проекта 21980.

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Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).

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Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

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Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»