В Уфе открылся новый корпус Республиканского онкологического диспансера

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7 августа в Уфе открылся новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера.

В новом девятиэтажном корпусе Республиканского онкодиспансера одновременно площадью 24 тыс. м2 могут принять 240 пациентов в хирургическом отделении и 450 посетителей в сутки — в диагностическом. В отделении маммологии, урологии, гинекологии, торакально-абдоминальном отделении и проктологии предусмотрено по 48 коек. Здесь будут работать 250 сотрудников. Установлено более 1000 единиц медоборудования.

В корпусе предусмотрено четыре больничных лифта, один технический и эскалатор. С первого по шестой этаж пристрой соединен переходами с основным хирургическим корпусом.

Строительство объекта начали в августе 2017 года. В 2019 году он получил федеральное финансирование в объёме 686 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей.

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10 августа новый корпус примет первых пациентов.

Теперь в Башкирии рабоютаю 8 онкологических центров. Сейчас ведётся усиление диагностической базы, в 2020 году республика закупила 8 компьютерных томографов.

С этого года начинается строительство ещё одного важного объекта — онкогематоцентра для детей, которые страдают заболеваниями крови.

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