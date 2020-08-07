В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России

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На севере Якутии, на алмазном месторождении «Эбелях» (по названию ближайшей реки, впадающией в Море Лаптевых) рабочие АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия компании «Алроса» добыли алмазный кристалл весом 236 карат (около 50 граммов) насыщенного желто-коричневого цвета.

Как сообщает пресс-служба «Алросы», это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47×24×22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет.

По словам директора филиала «Бриллианты Алроса» Павла Винихина, такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны. Сейчас он находится в Москве, где изучается и оценивается специалистами Единой сбытовой организации «Алросы».

После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", — утверждает Павел Винихин.

В сообщении «Алросы» напоминается, что россыпное алмазное месторождение «Эбелях» и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза — ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике. А в конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата был продан международной компании с хорошо известным мировым брендом Graff Diamonds.