В рамках программы по импортозамещению группе компаний АЛРОСА потребовалось оснастить рабочие места сотрудников отечественной техникой. Техника «Гравитон» была выбрана в рамках открытого конкурса по совокупности критериев. Оценивались надежность устройств, скорость поставки, соотношение цены и качества, а также репутация «Гравитон» как производителя и вендора.

В рамках данного проекта были поставлены:

🔺моноблоки «Гравитон» М72И с функциями аппаратного отключения камеры и микрофона и интерфейсом Mobile Rack для обеспечения конфиденциальности и безопасности,

🔺рабочие станции «Гравитон» Р70И, оптимизированные для 3D-проектирования, моделирования, рендеринга, построения математических графиков и работы с большими данными,

🔺мониторы «Гравитон» МН24А с технологией снижения нагрузки на зрение и высоким качеством изображения.

Все устройства «Гравитон» отвечают высоким требованиями по безопасности и обеспечивают пользователям комфортную работу.

Результатом сотрудничества стала успешная и своевременная поставка оборудования, что позволило ГК АЛРОСА значительно улучшить условия работы своих сотрудников. Благодаря производительным системам увеличилась скорость выполнения задач и общая эффективность.

«Мы благодарны компании АЛРОСА за доверие. Это надежный заказчик, и в сотрудничестве с их профессиональным коллективом нам удалось успешно реализовать проект в четко установленные сроки. Мы уверены, что наши системы обеспечат безопасность и продуктивность работы в этой компании», — прокомментировал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Сотрудничество с компанией „Гравитон“ в рамках данного проекта прошло эффективно и слаженно. Благодарим партнеров за профессионализм, оперативность и надежные решения» — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).