На Онежском ССЗ спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда проекта НВ-600 «Морская»
7 августа 2020 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (г. Петрозаводск, р. Карелия) состоялась церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 «Морская».
Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 м3 между ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» подписан
Основные технические характеристики судна:
— длина наибольшая 56,10 м
— ширина наибольшая 11,2 м
— высота борта на мидель-шпангоуте 4,00 м
— осадка по грузовую марку 2,92 м
— объем грузового трюма 600 м3
— полное водоизмещениеок 1540 т
— скорость ходаок 8,2 узлов
— мощность главных двигателей 2×350 кВт
— мощность генераторов 2×100,1×30 кВт
— экипаж 3 чел.
— автономность по запасам воды, провизии 5 суток
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