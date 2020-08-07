На Онежском ССЗ спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда проекта НВ-600 «Морская»

7 августа 2020 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (г. Петрозаводск, р. Карелия) состоялась церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 «Морская».

© onegoshipyard.ru

Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 м3 между ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» подписан 15.10.2018 (№ 566/ДО-18).

© onegoshipyard.ru

Основные технические характеристики судна:

— длина наибольшая 56,10 м

— ширина наибольшая 11,2 м

— высота борта на мидель-шпангоуте 4,00 м

— осадка по грузовую марку 2,92 м

— объем грузового трюма 600 м3

— полное водоизмещениеок 1540 т

— скорость ходаок 8,2 узлов

— мощность главных двигателей 2×350 кВт

— мощность генераторов 2×100,1×30 кВт

— экипаж 3 чел.

— автономность по запасам воды, провизии 5 суток