На Онежском ССЗ спущен на воду краболов «Александр Сапожников» проекта CCa5712LS

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) спущен на воду краболов проекта CCa5712LS «Александр Сапожников». Судно строится по заказу компании «Русский Краб»

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«Александр Сапожников» — четвертое судно в серии по проекту ССа5712LS, которое строит Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Головное судно было получено ГК «Русский Краб» в 2023 году и сейчас ведет промысел в Беринговом и Охотском морях. Проект краболовного судна CCa 5712LS разработали конструкторы компании «Дамен Инжиниринг».

Краболов назван в честь Александра Анатольевича Сапожникова — бывшего генерального директора ГК «Русский краб», который ушел из жизни в мае 2024 года.

На краболовах проекта ССа5712LS предусмотрен двухуровневый трюм с 32 независимыми танками для сохранения и транспортировки живой продукции. Контроль температуры, солености и содержания кислорода в воде танков позволяют обеспечить сохранность живого краба на уровне 98%.

Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба. Серию отличают ледовый класс Ice2, улучшенные мореходные качества, более высокая по сравнению с действующим флотом производительность, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности. Краболовы оснащены системами автоматизации и цифрового контроля технологических процессов.

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