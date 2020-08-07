«Роснано» начал выпуск модификатора наливных полов на базе углеродных нанотрубок

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«Проектная компания «ОксиЛаб» Северо-Западного центра трансфера технологий, который является частью инвестсети ФИОП, наладила выпуск и начала продажи мастербатча Carbix Epoxy для эпоксидных наливных полов. Материал изготовлен с использованием одностенных углеродных нанотрубок компании OCSiAl, входящей в инвестпортфель УК «Роснано», — говорится в сообщении пресс-службы «Роснано».

Мастербатч — модифицирующая добавка, улучшающая эксплуатационные свойства конечного продукта: придающая антистатичность, жароустойчивость, повышенную химическую стойкость, адгезию и прочность.

Первым покупателем продукции стало российское производственное предприятие, занимающееся разработкой строительных смесей специального назначения и материалов для устройства промышленных полов. Партия мастербатча Carbix Epoxy обеспечит выпуск 1,5 тонны продукции.

«Наши технологи смогли подобрать оптимальную рецептуру, что позволило сократить расход модификатора при изготовлении конечного продукта без потери эксплуатационных качеств, а также уменьшить стоимость модификатора для конечного потребителя на 46% от средней цены по рынку», — приводит пресс-служба слова гендиректора «ОксиЛаб» Анастасии Хмелевской.

Рынок наливных полимерных полов в России находится на стадии развития — в 2017 году его производственный объем составил порядка 6 млн кв. м. Однако специалисты прогнозируют существенное увеличение рынка в ближайшие годы до 350 млн кв. м, что сопоставимо с показателями ведущих промышленных стран.