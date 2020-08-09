Строительство и реконструкция школ. Обзор

Мы возобновляем обзоры реконструкции школ, детских садов, медучреждений, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры нашей прекрасной страны. С точки зрения жителя Москвы ряд объектов может выглядить неказисто. Но для детей и родителей в каждой деревне, посёлке, городке, где открылась обновлённая школа, это целое событие.

В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

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В Улан-Удэ завершено строительство пристроя к школе № 25

Здание школы № 25 было построено в 1968 году и рассчитано на 960 учащихся. Сегодня в ней обучается 1834 ученика в 55 классах. Часть из них вынуждена посещать занятия в третью смену. Пристрой значительно разгрузит основное здание.

На строительство в рамках национального проекта «Образование» направлено 343 млн рублей. С 1 сентября планируемая наполняемость школы составит 1920 учащихся в 57 классах.

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В новое здание школы, рассчитанное на 250 учащихся (11 классов) будут переведены 750 учащихся с 1 по 11 класс (23 класса), обучение будет проходить в две полных смены, то есть с 1 сентября школа № 25 перейдет из трехсменного режима обучения в двухсменное.

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Кабинеты внутри нового корпуса оборудованы удобной мебелью и современной техникой. Помимо учебных классов в здании есть актовый и спортивный залы, столовая и лифт. Кроме того, здание полностью приспособлено для инклюзивного образования, также в помещениях установлены экологичные альтернативные источники освещения.

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Искитимская сельская школа открылась под Юргой в Кемеровской области

В Юргинском муниципальном округе после капитального ремонта — первого за 45 лет — распахнула двери Искитимская средняя общеобразовательная школа. Этот день стал праздником для 438 учащихся в ней детей и 29 учителей.

Учебное заведение стало участником областной программы «Моя новая школа». За это время у здания были капитально обновлены внутренние помещения, все инженерные сети и фасад.

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Во всех учебных кабинетах предусмотрены интерактивные рабочие места для учителей. Приобретены два мобильных лингафонных комплекса для занятий иностранными языками, а также цифровые микроскопы и фотокамеры для лабораторных занятий по физике. Кабинет информатики оснащен программным оборудованием.

Кроме того, теперь дети смогут развивать навыки технического моделирования с применением 3D-принтера, 3D-сканера и конструкторских наборов. На территории школы оборудован стадион и установлены волейбольная и баскетбольная площадки. Школа стала восьмой, открытой после капремонта по областной программе и третьей сельской школой с цифровым оборудованием, комфортной мебелью и современными системами безопасности: от пожарной и охранной сгнализации до системы контроля и управления доступом, и системы видеонаблюдения как внутри здания, так и снаружи.

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На ремонт Искитимкой школы потратили 77 миллионов рублей, на оснащение — 44 миллиона рублей.

Детская школа искусств открылась в Среднеколымске Якутии

В Среднеколымске открыли Детский центр искусств, где разместилась Детская школа искусств им. А.Созонова, до этого много лет ютившаяся в аварийном здании, а последний год размещавшаяся в разных учреждениях.

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Строительство Детской школы искусств велось по программе Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» с 2014 по 2019 гг. Общий объем финансирования составил более 74 млн руб. Общая площадь объекта — 752 м2.

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В Школе искусств г. Среднеколымска сегодня учатся 190 талантливых детей. Ребята обучаются хореографии, игре на фортепиано и баяне, декоративно-прикладному и художественному искусству. С детьми работают девять педагогов. В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» сюда поступили новые музыкальные инструменты и оборудование: два пианино, рояль, 12 баянов и техническое оборудование.

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Себежская детская школа искусств в Псковской области переехала в отремонтированные помещения Дома Кушлиса

Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания Дом Кушлиса. Специально для учреждения дошкольного образования памятник культурного наследия регионального значения был капитально отремонтирован и приспособлен под современное использование.

На сегодняшний день в историческом здании сделан частичный капитальный ремонт, в частности, приведен в надлежащее состояние первый этаж здания, где и расположилась Детская школа искусств. В помещениях заменены окна и двери, установлены новые системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации, отремонтированы внутренние помещения, современная пожарная сигнализация, подключена система видеонаблюдения.

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По окончании ремонта кабинеты школы искусств были оснащены новой мебелью, закупленной в рамках национального проекта «Культура», а также музыкальными инструментами и учебной литературой.

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Напомним, Детская школа искусств в Себеже существует уже более 55 лет. В настоящее время в учреждении и его филиале в Идрице занимаются более 350 детей. Учащиеся ДШИ неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней.

Нижегородская школа № 123 открылась после капитального ремонта

Завершён капитальный ремонт Нижегородской школы № 123. В здании 1940-го года постройки никогда не было полноценного ремонта.

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Теперь здесь сократилось количество классов, обучающихся во вторую смену.

Проведение ремонта стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета, на выполнение работ выделено 115 миллионов рублей. И еще 32 миллиона — на закупку оборудования.

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В школе появился класс робототехники, появились цифровые лаборатории. Принципиально новые решения приняты в кабинете безопасности жизнедеятельности, там будут шлемы виртуальной реальности и цифровое оружие для сдачи норм ГТО".

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В Ярославской области отремонтированы спортзалы в четырех сельских школах

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведены работы по ремонту спортзалов в четырех сельских школах. Обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом произошло:

© duma.yar.ru

в Вышеславской основной школе Гаврилов-Ямского района,

© 1yar.tv

Воскресенской средней школе Некоузского района,

© duma.yar.ru

Покровской школе Угличского района,

© nz76.ru

Каменниковской школе Рыбинского района.

— Каждый обновленный спортзал в сельской школе — это целое событие не только для школьников, но и для всего поселка, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Школьный спортзал в малых населенных пунктах во внеурочное время дает возможность вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и взрослым жителям. Завершение ремонтов в них позволит создать в образовательных организациях спортивные клубы.

На обновление спортзалов в сельских школах из бюджетов трех уровней было выделено 7 миллионов 392 тысячи рублей. Отремонтированы были не только залы, но и санузлы, тренерские, раздевалки, душевые. Производилась замена систем отопления, электропроводки, дверных и оконных блоков, устанавливалось новое оборудование.

Завершен капитальный ремонт Сеченовской средней школы в Нижегородской школе

В рамках муниципального контракта капитально отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, заменена автоматическая пожарная сигнализация здания школы.

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Общий объем финансировнаия капитального ремонта школы превысил 82 млн рублей, 78 млн из которых — средства из областного бюджета.

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Всего в 2020 году в рамках госпрограммы в Нижегородской области будут отремонтированы 72 школы. Кроме того, две новые школы — в р. п. Варнавино и в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода — будут построены в рамках национального проекта «Образование».

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Проведён капитальный ремонт школы в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области

При проведении ремонтных работ заменили окна, отремонтировали спортивный зал, коридоры, фойе, лестницы, раздевалки, подвал, фасад, крыльцо и пандус, смонтировали уличное освещение и автоматическую пожарную сигнализацию. Украшением школы стала обновленная столовая. В следующем году планируется провести реконструкцию школьного стадиона. Общий объем средств, направленный на реновацию школы составил 68 млн рублей.

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Ленинградская область последовательно реализует масштабную программу реновации школ и нам удалось набрать неплохие темпы. Только во Всеволожском районе уже началась реновация в двух школах — во Всеволожске и Колтушах, их откроют ‪1 сентября 2020 года.

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Обзор подготовлен совместно с Human RS

https://ako.ru/news/detail/v-yurginskom-munitsipalnom-okruge-posle-kapremonta-otkrylas-iskitimskaya-shkola

https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3120921

http://www.pskov.ru/novosti/06.02.20/120012

https://vestinn.ru/news/society/143867/

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=16973

https://government-nnov.ru/?id=251679

http://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/22594/