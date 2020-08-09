Строительство и реконструкция школ. Обзор
Мы возобновляем обзоры реконструкции школ, детских садов, медучреждений, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры нашей прекрасной страны. С точки зрения жителя Москвы ряд объектов может выглядить неказисто. Но для детей и родителей в каждой деревне, посёлке, городке, где открылась обновлённая школа, это целое событие.
В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.
В Улан-Удэ завершено строительство пристроя к школе № 25
Здание школы № 25 было построено в 1968 году и рассчитано на 960 учащихся. Сегодня в ней обучается 1834 ученика в 55 классах. Часть из них вынуждена посещать занятия в третью смену. Пристрой значительно разгрузит основное здание.
На строительство в рамках национального проекта «Образование» направлено 343 млн рублей. С 1 сентября планируемая наполняемость школы составит 1920 учащихся в 57 классах.
В новое здание школы, рассчитанное на 250 учащихся (11 классов) будут переведены 750 учащихся с 1 по 11 класс (23 класса), обучение будет проходить в две полных смены, то есть с 1 сентября школа № 25 перейдет из трехсменного режима обучения в двухсменное.
Кабинеты внутри нового корпуса оборудованы удобной мебелью и современной техникой. Помимо учебных классов в здании есть актовый и спортивный залы, столовая и лифт. Кроме того, здание полностью приспособлено для инклюзивного образования, также в помещениях установлены экологичные альтернативные источники освещения.
Искитимская сельская школа открылась под Юргой в Кемеровской области
В Юргинском муниципальном округе после капитального ремонта — первого за 45 лет — распахнула двери Искитимская средняя общеобразовательная школа. Этот день стал праздником для 438 учащихся в ней детей и 29 учителей.
Учебное заведение стало участником областной программы «Моя новая школа». За это время у здания были капитально обновлены внутренние помещения, все инженерные сети и фасад.
Во всех учебных кабинетах предусмотрены интерактивные рабочие места для учителей. Приобретены два мобильных лингафонных комплекса для занятий иностранными языками, а также цифровые микроскопы и фотокамеры для лабораторных занятий по физике. Кабинет информатики оснащен программным оборудованием.
Кроме того, теперь дети смогут развивать навыки технического моделирования с применением 3D-принтера, 3D-сканера и конструкторских наборов. На территории школы оборудован стадион и установлены волейбольная и баскетбольная площадки. Школа стала восьмой, открытой после капремонта по областной программе и третьей сельской школой с цифровым оборудованием, комфортной мебелью и современными системами безопасности: от пожарной и охранной сгнализации до системы контроля и управления доступом, и системы видеонаблюдения как внутри здания, так и снаружи.
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На ремонт Искитимкой школы потратили 77 миллионов рублей, на оснащение — 44 миллиона рублей.
Детская школа искусств открылась в Среднеколымске Якутии
В Среднеколымске открыли Детский центр искусств, где разместилась Детская школа искусств им. А.Созонова, до этого много лет ютившаяся в аварийном здании, а последний год размещавшаяся в разных учреждениях.
Строительство Детской школы искусств велось по программе Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» с 2014 по 2019 гг. Общий объем финансирования составил более 74 млн руб. Общая площадь объекта — 752 м2.
В Школе искусств г. Среднеколымска сегодня учатся 190 талантливых детей. Ребята обучаются хореографии, игре на фортепиано и баяне, декоративно-прикладному и художественному искусству. С детьми работают девять педагогов. В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» сюда поступили новые музыкальные инструменты и оборудование: два пианино, рояль, 12 баянов и техническое оборудование.
Себежская детская школа искусств в Псковской области переехала в отремонтированные помещения Дома Кушлиса
Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания Дом Кушлиса. Специально для учреждения дошкольного образования памятник культурного наследия регионального значения был капитально отремонтирован и приспособлен под современное использование.
На сегодняшний день в историческом здании сделан частичный капитальный ремонт, в частности, приведен в надлежащее состояние первый этаж здания, где и расположилась Детская школа искусств. В помещениях заменены окна и двери, установлены новые системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации, отремонтированы внутренние помещения, современная пожарная сигнализация, подключена система видеонаблюдения.
По окончании ремонта кабинеты школы искусств были оснащены новой мебелью, закупленной в рамках национального проекта «Культура», а также музыкальными инструментами и учебной литературой.
Напомним, Детская школа искусств в Себеже существует уже более 55 лет. В настоящее время в учреждении и его филиале в Идрице занимаются более 350 детей. Учащиеся ДШИ неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней.
Нижегородская школа № 123 открылась после капитального ремонта
Завершён капитальный ремонт Нижегородской школы № 123. В здании 1940-го года постройки никогда не было полноценного ремонта.
Теперь здесь сократилось количество классов, обучающихся во вторую смену.
Проведение ремонта стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета, на выполнение работ выделено 115 миллионов рублей. И еще 32 миллиона — на закупку оборудования.
В школе появился класс робототехники, появились цифровые лаборатории. Принципиально новые решения приняты в кабинете безопасности жизнедеятельности, там будут шлемы виртуальной реальности и цифровое оружие для сдачи норм ГТО".
В Ярославской области отремонтированы спортзалы в четырех сельских школах
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведены работы по ремонту спортзалов в четырех сельских школах. Обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом произошло:
в Вышеславской основной школе Гаврилов-Ямского района,
Воскресенской средней школе Некоузского района,
Покровской школе Угличского района,
Каменниковской школе Рыбинского района.
— Каждый обновленный спортзал в сельской школе — это целое событие не только для школьников, но и для всего поселка, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Школьный спортзал в малых населенных пунктах во внеурочное время дает возможность вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и взрослым жителям. Завершение ремонтов в них позволит создать в образовательных организациях спортивные клубы.
На обновление спортзалов в сельских школах из бюджетов трех уровней было выделено 7 миллионов 392 тысячи рублей. Отремонтированы были не только залы, но и санузлы, тренерские, раздевалки, душевые. Производилась замена систем отопления, электропроводки, дверных и оконных блоков, устанавливалось новое оборудование.
Завершен капитальный ремонт Сеченовской средней школы в Нижегородской школе
В рамках муниципального контракта капитально отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, заменена автоматическая пожарная сигнализация здания школы.
Общий объем финансировнаия капитального ремонта школы превысил 82 млн рублей, 78 млн из которых — средства из областного бюджета.
Всего в 2020 году в рамках госпрограммы в Нижегородской области будут отремонтированы 72 школы. Кроме того, две новые школы — в р. п. Варнавино и в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода — будут построены в рамках национального проекта «Образование».
Проведён капитальный ремонт школы в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области
При проведении ремонтных работ заменили окна, отремонтировали спортивный зал, коридоры, фойе, лестницы, раздевалки, подвал, фасад, крыльцо и пандус, смонтировали уличное освещение и автоматическую пожарную сигнализацию. Украшением школы стала обновленная столовая. В следующем году планируется провести реконструкцию школьного стадиона. Общий объем средств, направленный на реновацию школы составил 68 млн рублей.
Ленинградская область последовательно реализует масштабную программу реновации школ и нам удалось набрать неплохие темпы. Только во Всеволожском районе уже началась реновация в двух школах — во Всеволожске и Колтушах, их откроют 1 сентября 2020 года.
Обзор подготовлен совместно с Human RS
https://ako.ru/news/detail/v-yurginskom-munitsipalnom-okruge-posle-kapremonta-otkrylas-iskitimskaya-shkola
https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3120921
http://www.pskov.ru/novosti/06.02.20/120012
https://vestinn.ru/news/society/143867/
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=16973
https://government-nnov.ru/?id=251679
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