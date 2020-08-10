Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет

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«Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52, сообщил Минпромторг РФ.

«В ААК „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина холдинга „Вертолеты России“ (входит в госкорпорацию „Ростех“) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — сообщили в министерстве.