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Армия и Флот

Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет

 © images11.popmeh.ru

«Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52, сообщил Минпромторг РФ.

«В ААК „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина холдинга „Вертолеты России“ (входит в госкорпорацию „Ростех“) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — сообщили в министерстве.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9160851

"Вертолеты России" , Ка-52М , "Ростех"
  • Dmitry Kokorev Dmitry Kokorev
    10.08.2013:07:04

    Спорное крепление пушки. Получается пилоту быстро не сменить и не зафиксировать направление обстрела.

    #1205408
    • Нет аватара milmа
      10.08.2014:28:10

      Так это и не пушка… (по крайней мере на Ка-52 она расположена по правому борту, и относительно жестко закреплена, из-за этого кучность и точность стрельбы выше, чем у Ми-28)

      П.с. на Ка-52 пушка подвижна, если правильно помню, отклонение 15 или 30 градусов по горизонтали

      #1205426
  • Letun Letun
    10.08.2014:55:58

    На фотографии — первый прототип Ка-52 весьма лохматых годов, борт 061. К обсуждаемой машине отношения не имеет.

    Отредактировано: Letun~14:57 10.08.20
    #1205434
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