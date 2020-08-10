Военный вертолет Ка-52М совершил первый полет
«Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52, сообщил Минпромторг РФ.
«В ААК „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина холдинга „Вертолеты России“ (входит в госкорпорацию „Ростех“) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — сообщили в министерстве.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9160851
Читайте также...
- Ростех и Минобороны РФ заключили первый контракт на поставку Ми-8АМТШ-ВН
- «Вертолеты России» и «Норильск Авиа» подписали договор о поставке 10 вертолетов Ми-8АМТ
- «Вертолеты России» и «Полярные авиалинии» заключили контракт на поставку семи вертолетов Ансат
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
10.08.2013:07:04
10.08.2014:28:10
10.08.2014:55:58