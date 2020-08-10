Компания «Свеза» начала производство топливных брикетов премиум-класса

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Компания «Свеза» запустила производство топливных брикетов RUF премиум-класса. Первые партии уже отгружены с комбината в Санкт-Петербурге.

В новый проект компания вложила 30 млн рублей. Объем производства превысит 5 тыс. тонн в год. Новый продукт «Свезы» — брикеты прямоугольной формы (155*95*65 мм) — изготавливается на гидравлических прессах из побочных продуктов — сухого березового сырья. В ближайшее время «Свеза» планирует установить аналогичное оборудование на комбинате в Уральском Пермского края.

«Береза — экологичный материал, в нем практически отсутствуют смолы. При производстве топливных брикетов мы не используем связующие химические составы, клеи или красители, а потому при горении они не выделяют вредные продукты, копоть и неприятные запахи.

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Преимущества топливных брикетов из березы — высокая энергия сгорания (4,3 тыс. Ккал на кг), низкая влажность, минимальный остаток золы (менее 1%) и отсутствие углеродного следа (выброса CO2)», — говорит Сергей Коркин, руководитель направления биопродуктов компании «Свеза». Топливные брикеты «Свезы» могут использоваться как в быту, так и на промышленных производствах. «Свеза» уже заключила договоры о поставках в сети строительных магазинов, а также в сеть гипермаркетов «Лента». Будет возможна продажа конечному потребителю при покупке от 1 тонны продукта.

Твердое топливо сегодня один из самых быстрорастущих сегментов лесопромышленной отрасли во всем мире. При этом древесные брикеты очень популярны: они обладают высокой энергетической ценностью при отсутствии углеродного следа. Кроме того, правительства многих государств выступают за максимальный переход на биотопливо. По оценке ассоциации «Лестех», в России годовая емкость рынка топливных брикетов может достигать 450 тыс. тонн, и около половины этого объема реализуется на внутреннем рынке.

В последние годы производство древесных брикетов в России увеличилось на 16%, а в дальнейшем, по прогнозам экспертов, сегмент будет ежегодно расти на 5%.