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Производство

Компания «Свеза» начала производство топливных брикетов премиум-класса

 © www.lesonline.ru

Компания «Свеза» запустила производство топливных брикетов RUF премиум-класса. Первые партии уже отгружены с комбината в Санкт-Петербурге.

В новый проект компания вложила 30 млн рублей. Объем производства превысит 5 тыс. тонн в год. Новый продукт «Свезы» — брикеты прямоугольной формы (155*95*65 мм) — изготавливается на гидравлических прессах из побочных продуктов — сухого березового сырья. В ближайшее время «Свеза» планирует установить аналогичное оборудование на комбинате в Уральском Пермского края.

«Береза — экологичный материал, в нем практически отсутствуют смолы. При производстве топливных брикетов мы не используем связующие химические составы, клеи или красители, а потому при горении они не выделяют вредные продукты, копоть и неприятные запахи.

 © sveza.ru

Преимущества топливных брикетов из березы — высокая энергия сгорания (4,3 тыс. Ккал на кг), низкая влажность, минимальный остаток золы (менее 1%) и отсутствие углеродного следа (выброса CO2)», — говорит Сергей Коркин, руководитель направления биопродуктов компании «Свеза». Топливные брикеты «Свезы» могут использоваться как в быту, так и на промышленных производствах. «Свеза» уже заключила договоры о поставках в сети строительных магазинов, а также в сеть гипермаркетов «Лента». Будет возможна продажа конечному потребителю при покупке от 1 тонны продукта.

Твердое топливо сегодня один из самых быстрорастущих сегментов лесопромышленной отрасли во всем мире. При этом древесные брикеты очень популярны: они обладают высокой энергетической ценностью при отсутствии углеродного следа. Кроме того, правительства многих государств выступают за максимальный переход на биотопливо. По оценке ассоциации «Лестех», в России годовая емкость рынка топливных брикетов может достигать 450 тыс. тонн, и около половины этого объема реализуется на внутреннем рынке.

В последние годы производство древесных брикетов в России увеличилось на 16%, а в дальнейшем, по прогнозам экспертов, сегмент будет ежегодно расти на 5%.
Источник: https://www.lesonline.ru/news/?id=539462

переработка отходов, Санкт-Петербург
  • Александр Ермаков
    10.08.2014:47:19

    "Береза — экологичный материал, в нем практически отсутствуют смолы.
    А ка же березовый деготь?

    они не выделяют вредные продукты, копоть и неприятные запахи.
    Интересно, кто-т на березовых дровах кипятил котелок? Да на нем остается копоти больше, чем от хвойного топлива.

    #1205431
    • Павел П Павел П
      10.08.2017:57:21

      Брикеты это не то же самое что и просто дерево. Прессование мелких деревянных частей идёт под давлением 1700 кг/см2 в результате чего плотность брикета становится выше чем у самых твёрдых пород древесины от 0,85 до 1,4 кг/дм3 при низкой влажности и как следствие само горение совсем не такое как у материнского материала (теплотворная способность примерно 4200 — 4500 ккал/кг). В результате этого сгорание идёт гораздо лучше снижаются летучие фракции, зольность. Естественно очень много зависит от исходного материала. Про отсутствие выброса CO2 гон, выходит столько же как и обычно.

      Автор картинку поменяй это не RUF, а PINI-KAY. RUF это такие прямоугольные брикеты.

       © st44.stpulscen.ru

      Отредактировано: Павел П~18:00 10.08.20
      #1205456
  • Нет аватара dimKC
    10.08.2016:54:09

    Это горение и вдруг " … и отсутствие углеродного следа (выброса CO2)", — говорит Сергей Коркин,…" пуф — лучше не читать газет утром. Каких чудеса они приготовили… или вот это: " …годовая емкость рынка топливных брикетов может достигать 450 тыс. тонн, и около половины этого объема реализуется на внутреннем рынке." Т.е еще только может достигать, но половина не достигнутого уже реализуется.

    #1205449
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