В Екатеринбурге открыли новую школу

© екатеринбург.рф

Школа № 79 — первая общеобразовательная организация в Академическом микрорайоне, рассчитанная на 1 тысячу 200 учеников в одну смену. Школа будет иметь статус районного ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию.

Архитекторы создали два отдельных входа: один — для учеников начальных классов, другой — для ребят средней и старшей школы. Здание имеет яркие и просторные рекреации в сочетании с современным мультимедийным оборудованием.

В муниципальном учреждении будет работать столовая, рассчитанная на 600 мест. Здесь также создан информационно-библиотечный центр площадью 500 квадратных метров. Он станет благоприятной средой для реализации творческого и научного потенциала воспитанников: центр включает в себя зону коворкинга, стационарный компьютерный класс и пространство для презентации проектов.

Предусмотрены 20 кабинетов для начальной школы и 39, оснащённых новейшим оборудованием, для основной и старшей; есть 4 больших и один малый спортивных зала, 4 спальни, 4 игровые комнаты для групп продлённого дня, активные рекреации, включающие зону детского скалодрома.

Создан учебный класс нового формата: мультимедийная аудитория в виде амфитеатра. Здесь будут проходить видеоконференции, презентации, защиты научно-исследовательских проектов, а также лекции с участием приглашённых учёных из уральских вузов. Выступающий может управлять всем мультимедийным оборудованием класса с планшета, который вмонтирован в трибуну. Кроме того, школа будет иметь статус районного ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию.

Говоря о техническом оснащении 79-й школы, авторы концепции особо подчёркивают комфорт и безопасность учебного процесса. Так, здание оборудовано электронной системой доступа в классы для учителей, автоматической системой дымоудаления и пожарооповещения. Для отделки стен использованы исключительно износостойкие и экологичные материалы.

Напомним, на прошлой неделе открыли новую школу в Солнечном.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф