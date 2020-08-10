Новая линия Сокольского ЦБК начала переработку жидких лигносульфонатов

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На одном из старейших предприятий лесопромышленной отрасли России — Сокольском ЦБК в Вологодской области запустили новую линию по переработке побочного продукта производства целлюлозы — жидких лигносульфонатов.

— Хранить и особенно сливать в очистные сооружения его невозможно по экологическим причинам. Мы были вынуждены его продавать цистернами. Жидкие лигносульфонаты состоят из воды на 48%. Следовательно, цена на такой продукт очень низкая. А новый продукт — лигносульфонат с влажностью всего 2% - востребован и в 10 раз выше по цене, — рассказал Президент и Председатель Правления «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.

Новое оборудование позволит выдавать 21 тысячу тонн технических порошкообразных лигносульфонатов в год. Продукция широко используется в строительстве, металлургии, создании буровых растворов и красителей.

Объём инвестиций составил почти 350 млн рублей. Проектировщиком и поставщиком оборудования — ООО ТД «Нефтехиммаш» (г.Нижний Новгород).

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«При контакте жидкого лигносульфоната с горячим воздухом удаляется лишняя влага, получается порошок светло-коричневого или тёмно-коричневого цвета, похожий на растворимый кофе. Затем он упаковывается в мешки по 500-600 килограммов. В сутки планируем делать около 60 тонн продукта, — говорит главный технолог Сокольского ЦБК Юрий Кузьмин. — Я коренной сокольчанин, работаю на комбинате 35 лет, и мне приятно видеть, как комбинат снова набирает обороты».

Благодаря запуску нового оборудования работу получили 20 человек. Также, что очень важно для города бумажников, на производстве учтены все необходимые экологические требования.

Применение порошкообразного лигносульфоната многоцелевое, перспективы сбыта многообещающие: его используют при производстве технического углерода; в нефтяной промышленности; в литейном производстве; при изготовлении цемента; в строительстве; при изготовлении древесностружечных, древесноволокнистых и минераловатных строительных плит; в автодорожном строительстве.

При открытии этого производства предприятие начинает поставку высокомаржинальной продукции на рынок не только Российской Федерации, но и далеко за ее пределы. Продукция востребована, окупаемость проекта около двух лет.

Новое производство — это очередной этап реализации программы по развитию ЦБК. Планы на будущее не менее амбициозны. Сейчас обсуждается вопрос строительства ещё одной бумагоделательной машины мощностью 80 тысяч тонн.

На новом оборудовании компания планирует выпускать жаростойкие виды бумаги, которые используются в пищевой промышленности — в упаковке хлебобулочных изделий. Такую бумагу сейчас не производит в России никто, она в стопроцентных объемах завозится из-за рубежа.

Также «Сегежа Групп» реализует инвестпроект «Строительство завода по производству перекрестно-склеенных панелей (CLT) в городе Сокол», который включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года