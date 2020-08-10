В Москве в Северном Медведково открыли новый футбольный стадион
10 августа открыт новый спортивный комплекс с футбольным полем, расположенный в районе Северное Медведково.
В его составе — футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования.
На новом стадионе тренировки будут идти круглый год. Здесь будут проводиться турниры и домашние игры первенства города Москвы по футболу для воспитанников ряда московских спортивных школ. В том числе ГБУ «Спортивно-адаптивная школа», которому раньше — на протяжении почти 20 лет — приходилось арендовать площадки в других районах Северо-Восточного округа, ГБУ «Спортивная школа № 82» и других.
С осени нынешнего года спортивную подготовку здесь будут проходить около 200 человек. В радиусе двух километров от стадиона находятся 17 школ и четыре жилых комплекса.
Здесь планируют также проводить соревнования городского и межрегионального уровня.
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