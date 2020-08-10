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Спортивные объекты

В Москве в Северном Медведково открыли новый футбольный стадион

 © mos.ru

10 августа открыт новый спортивный ­комплекс с футбольным полем, расположенный в районе Северное Медведково.

В его составе — футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования.

На новом стадионе тренировки будут идти круглый год. Здесь будут проводиться турниры и домашние игры первенства города Москвы по футболу для воспитанников ряда московских спортивных школ. В том числе ГБУ «Спортивно-адаптивная школа», которому раньше — на протяжении почти 20 лет — приходилось арендовать площадки в других районах Северо-Восточного округа, ГБУ «Спортивная школа № 82» и других.

 © mos.ru

С осени нынешнего года спортивную подготовку здесь будут проходить около 200 человек. В радиусе двух километров от стадиона находятся 17 школ и четыре жилых комплекса.

Здесь планируют также проводить соревнования городского и межрегионального уровня.

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru
Источник: https://riamo.ru/article/446709/v-s...-otkryli-novyj-futbolnyj-stadion.xl

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спортивные объекты, Москва
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