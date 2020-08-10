В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы

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Новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А. Ф. Агафонова открылся в Казани. Объект возведен за рекордно короткие сроки — 100 дней.

Четырехэтажный корпус медучреждения площадью 15 тыс. кв. метров рассчитан на 232 койки, имеет возможность размещения до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных.

Инфекционный корпус в Казани стал 22 объектом, который вводится в стране в очень сжатые сроки. Формируемые новые медицинские организации оснащены и сконструированы по самым современным требованиям. Фактически каждая палата является отдельным боксом.

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Строить новый корпус больницы начали в апреле текущего года, проект разработало ГУП «Татинвестгражданпроект». Все затраты на реализацию проекта (более 1,8 млрд рублей) обеспечены за счет средств регионального бюджета. Четверть этой суммы потребовалась на современное техническое оснащение: аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ.

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