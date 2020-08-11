Евродон возобновляет производство

© static.ngs.ru

«Индюшкин двор» (структура холдинга «Дамате») возобновила производство индейки на бывших площадках «Евродона» в Ростовской области: на бывшую площадку «Евродон» в Октябрьском районе области запустили 50 тысяч индюшат.

Как сообщает правительство Ростовской области, ещё в июле на производство поставили 72 тыс. яиц индейки, сейчас они находятся на инкубации. Первый выводок молодняка ожидается в 20-х числах августа.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, предварительная потребность в инкубационном яйце для комплекса «Индюшкин двор» в этом году — 2,3 млн штук. К концу года предприятие планирует выпустить около 2,65 тыс. т мяса индейки.

Кроме площадки в Октябрьском районе, к работе может приступить площадка в Пролетарском сельском поселении Красносулинского района, соответствующее разрешение уже выдали ветеринары.

«Евродон» был основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). В 2019 году компания была признана банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц. Производство было полностью ликвидировано.

Стоимость перезапуска «Евродона» оценивается в 8 млрд руб.

Сейчас в России производится около 300 тыс. т индейки в год при потенциале потребления в 600 тыс. т. Если свинины и курицы у нас переизбыток, то индейки — нехватка. Но её популярность растет и будет расти, и производство может увеличиться и до 400-500 тыс. т в ближайшие два-три года.