ТОНАР представил новый прицеп-сортиментовоз с раздвижной платформой

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Подмосковный завод «ТОНАР», который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», представил прицеп-сортиментовоз Тонар LP4-2. Модель имеет раздвижную платформу, позволяющую увеличивать длину прицепа с 7 000 мм до 11 000 мм.

Этот тип прицепа необходим на лесозаготовительных предприятиях, поскольку позволяет решить вопрос транспортировки древесины и пиломатериалов.

Прицеп комплектуется телескопическими кониками, позволяющими в раздвинутом состоянии достигнуть геометрического объема до 75,7 куб.м. Габаритная высота прицепа, с выдвинутыми кониками, составляет 4,5 м и дает возможность перевозить больший объем груза по технологическим дорогам.

Для соединения техники с автомобилем используется тягово-сцепная петля под беззазорное сцепное устройство диаметром 50мм.

Дышло прицепа имеет три положения (650,800 и 950 м), подходящее для различных положений тягово-сцепных устройств.

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