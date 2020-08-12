Медицинская техника выпускаемая на тульском предприятии НПО «Сплав»

Перфузионный комплекс экстренного восстановления кровообращения ПК ЭВК

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Предназначен для полного или частичного восстановления и поддержания кровообращения пациента при внезапной остановке сердечной деятельности за счёт создание искусственного кровотока в теле пациента, насыщения крови кислородом и удаления из неё углекислоты.

Экстренное восстановление кровообращения в теле пациента при остановке сердечной деятельности реализуется за счет методики веноартериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВА ЭКМО) и может быть использован в отделениях реанимации и интенсивной терапии муниципальных и федеральных медицинских учреждений, службе скорой медицинской помощи и МЧС РФ.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — применение модифицированного аппарата искусственного кровообращения в сочетании с мембранным оксигенатором для замещения функций сердечно-сосудистой системы у пациентов с обратимой легочной и/или сердечной недостаточностью, у которых все возможные традиционные методы лечения не дали результата.

ЭКМО является искусственной системой замещения газообменной функции лёгких (оксигенация, элиминация СО2) и кровообращения, обеспечивающей доставку О2 к периферическим тканям при грубых, жизнеугрожающих расстройствах системной гемодинамики и/или лёгочного газообмена (в т.ч. и внезапной остановке кровообращения).

https://soyuzmash.ru/docs/prez/prez-kntr-061218-6.pdf

Перфузионный комплекс средств восстановления и поддержания жизнеспособности донорских органов

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Перфузионный комплекс средств восстановления и поддержания жизнеспособности донорских органов для трансплантации (ПК ДО) предназначен для восстановления и поддержания жизнеспособности донорских органов за счёт поточной нормотермической перфузии и оксигенации донорских органов (печени) и может быть использован службами координационных центров органного донорства, трансплантационными отделениями и центрами для работы с субоптимальными донорскими органами (определение их функционального состояния, оценка степени ишемического повреждения, жирового гепатоза),с возможностью проведения его восстановления, сохранения до трансплантации.

Нормотермическая аппаратная перфузия — способ восстановления и сохранения донорских органов.

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Основным принципом, лежащим в основе нормотермической перфузии, являются восстановление физиологических условий, поддержание нормальной температуры органа и доставка внутрь органа необходимых субстратов для обеспечения клеточного метаболизма, оксигенации и питания. Применение нормотермической экстракорпоральной аппаратной перфузии изолированных донорских органов (ex vivo) является на данный момент единственным способом восстановления и сохранения жизнеспособности органов от доноров с внезапной необратимой остановкой кровообращения до начала операции трансплантации. Большим преимуществом нормотермического сохранения является возможность предотвращать нежелательные эффекты гипотермического повреждения клеток.

Основные компоненты

Система изолированной нормотермической перфузии печени представляет собой комбинацию ПК ДО и Комплекта одноразовых изделий.

ПК ДО является основой универсальную систему изолированной нормотермической перфузии печени, т.к. сочетает в себе модуль управления, модуль сбора данных, устройство терморегулирования, шприцевой инфузионный дозатор и перфузионный привод. Управление комплексом производится через вращающийся сенсорный экран, кнопки быстрого доступа и вращающуюся кнопку. Использование шприцевых инфузионных дозаторов позволяют проводить медикаментозную коррекцию нарушений печени.

Электропитание комплекса осуществляться от встроенного внутреннего источника питания (аккумулятора) с возможностью подключения к сети переменного тока.

Медицинский тактильный эндохирургический комплекс

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Медицинский тактильный эндохирургический комплекс (МТЭК) с дистанционной передачей тактильной информации на руку исследователя, предназначен для диагностики онкологических, хирургических и гинекологических заболеваний посредством инструментальной пальпации.

Комплекс позволяет «ощупывать» внутренние органы. Локальное измерение давления осуществляется в рабочих камерах прибора, отделенных от изучаемого объекта эластичной мембраной. Сама мембрана принимает форму даже такого мягкого объекта как биологическая ткань, что не только позволяет судить об эластичности, плотности, контурах, структуре, но и составлять объективный (цифровой) её портрет.

Приборы тактильной механорецепции предназначены для экспресс-диагностики биологических тканей, как удаленных, так и тканей внутри полостей человеческого организма непосредственно во время операций — полостных и эндоскопических. Причем приборы для полостных операций являются инструментами, «заменяющими» руки хирурга при пальпации органов, и по чувствительности превышающими их в несколько раз.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vuSPXDipICA

Принцип работы комплекса состоит в тактильном определении вязкоупругих свойств и формы исследуемого образца посредством «инструментальной пальпации», имитирующей осязательную функцию человеческого пальца. Прибор создает трехмерную картину распределения плотности ткани, так называемый «цифровой» ее портрет, который в дальнейшем визуализируется и анализируется программным обеспечением.

Главной особенностью эндоскопического варианта прибора является возможность оперативной диагностики живых тканей пациента при проведении эндоскопических и полостных операций. Данное преимущество и отсутствие аналогов в мире делает разработанный прибор крайне востребованным.

Проведен полный комплекс технических и медицинских приемочных испытаний в аккредитованных организациях. Получено регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14227 от 29.12.2012 г. в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, подтверждающее, что изделие медицинского назначения МТЭК разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации.

Автоматизированный диагностический лечебный комплекс «АНГЕЛ»

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Автоматизированный диагностический лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (АНГЕЛ) предназначен для оказания инструментальной и консультативной помощи при первичной диагностике, автоматического контроля за жизненно важными функциями, инвазивного введения назначенных (предустановленных) препаратов по заданной программе помощи больным, которым проводится интенсивное лечение.

Комплекс АНГЕЛ позволит оптимизировать качество оказания медицинской помощи в условиях нехватки медицинского персонала, таких как техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных при необходимости бдительного контроля состояния пациентов.

Комплекс «АНГЕЛ» позволяет проводить автоматическую диагностику и мониторинг состояния пациентов 24 часа в сутки с возможностью экстренного оповещения о необходимости вмешательства медицинского персонала.

Разработанная в составе комплекса уникальная система поддержки принятия решений при назначении лечения позволит повысить точность диагностики, оптимизировать объем вводимых лекарственных средств, таким образом снизить частоту врачебных ошибок.

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Широкое применение комплекса в реанимационных отделениях медицинских учреждений позволит повысить производительность труда медицинского персонала, за счет обеспечения автоматизированного выполнения части функций. Комплекс фиксирует все отклонения в состоянии больного и управляет системой шприцевых насосов по заданной программе. Комплекс анализирует полученную информацию и непрерывно адаптирует введение препаратов по результатам обработки показаний датчиков блока сбора информации.