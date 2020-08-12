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В Краснодарском крае на предприятии ООО «Южная корона — Брюховецкий комбикормовый завод» открыли цех фасовки комбикормов. Для оснащения цеха использовано ультрасовременное оборудование, позволяющее производить комбикорма высочайшего качества.

Неоднократный обладатель знака качества «Сделано на Кубани», сегодня «Южная корона» — это одно из передовых и современных производств на Кубани, отвечающих самым высоким стандартам. На предприятии ведется глобальная реконструкция. В развитие производства продукции инвестировано уже более 750 млн рублей, что позволяет значительно увеличить производство кормов для сельхозживотных. Новые технологические процессы контролируются системой штрих-кодирования.