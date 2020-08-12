Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

На предприятии ООО «Южная корона — Брюховецкий комбикормовый завод» открыли цех фасовки комбикормов

 © brupress.ru

В Краснодарском крае на предприятии ООО «Южная корона — Брюховецкий комбикормовый завод» открыли цех фасовки комбикормов. Для оснащения цеха использовано ультрасовременное оборудование, позволяющее производить комбикорма высочайшего качества.

Неоднократный обладатель знака качества «Сделано на Кубани», сегодня «Южная корона» — это одно из передовых и современных производств на Кубани, отвечающих самым высоким стандартам. На предприятии ведется глобальная реконструкция. В развитие производства продукции инвестировано уже более 750 млн рублей, что позволяет значительно увеличить производство кормов для сельхозживотных. Новые технологические процессы контролируются системой штрих-кодирования.
Источник: http://brupress.ru/2020/08/12/otkry...%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fyandsearch

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Краснодарский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,