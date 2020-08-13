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Производство

Новая линия мороженого запущена в Подмосковье

 © riamo.ru

В Долгопрудном Московской области ГК «Чистая линия» запустила линию по производству нового мороженого.

Предприятие является лидером по объемам продаж в столичном регионе. Здесь работают порядка шестисот человек. При этом сохранить рабочие места удалось даже в непростой период пандемии.

Фабрика производит свыше ста видов мороженого и молочную продукцию. В планах — расширение производства. В частности, планируется возвести завод и логистический центр, что позволит создать еще порядка 3000 рабочих мест.

 © news.unipack.ru

Компания будет экспортировать мороженое в Китай. Соответствующие документы уже подписаны. По итогам прошлого года фабрика смогла реализовать шестнадцать тысяч тонн продукции.

В этом году планирует произвести 20 тысяч тонн. По итогам первого полугодия 2020 года компания вошла в тройку лидеров России по объему отгрузки своей продукции

 © indolgoprud.ru
Источник: https://mosregtoday.ru/econbiz/gube...o-morozhenogo-raduzhka-edinorozhka/

переработка молока, Московская область
  • Нет аватара SmartNuke
    13.08.2018:25:23

    Всем хорошо мороженое «Чистая линия» кроме цены. За 80грамм пломбира просят в среднем от 90 до 100 рублей. Я обычно покупаю пломбир в киосках «Славица» за 32 рубля 80грамм пломбира с абсолютно идентичным составом. И то и то натуральный вкусный пломбир. Только вот цены, видимо сказывается производство в Подмосковье.

    #1205802
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