Новая линия мороженого запущена в Подмосковье

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В Долгопрудном Московской области ГК «Чистая линия» запустила линию по производству нового мороженого.

Предприятие является лидером по объемам продаж в столичном регионе. Здесь работают порядка шестисот человек. При этом сохранить рабочие места удалось даже в непростой период пандемии.

Фабрика производит свыше ста видов мороженого и молочную продукцию. В планах — расширение производства. В частности, планируется возвести завод и логистический центр, что позволит создать еще порядка 3000 рабочих мест.

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Компания будет экспортировать мороженое в Китай. Соответствующие документы уже подписаны. По итогам прошлого года фабрика смогла реализовать шестнадцать тысяч тонн продукции.

В этом году планирует произвести 20 тысяч тонн. По итогам первого полугодия 2020 года компания вошла в тройку лидеров России по объему отгрузки своей продукции

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