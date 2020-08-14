Пассажирские вагоны Тверского вагоностроительного завода запущены в эксплуатацию в Египте

© www.metalinfo.ru

Египетские национальные железные дороги (ЕНЖД) начали эксплуатацию трех пассажирских поездов, сформированных из новых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав ТМХ). Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Составы с новыми вагонами курсируют ежедневно по направлениям: Каир — Александрия (208 км), Каир — Асьют (380 км), Каир — Сохаг (473 км). Вагоны 3 класса с принудительной вентиляцией рассчитаны на 88 посадочных мест. Продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного климата Египта — 40 лет.

Первая партия вагонов прибыла в Египет в июле 2020 года и, с учетом опытного образца, проходившего испытания на магистралях ЕНЖД, составила 33 вагона. Опытные образцы успешно прошли весь объем испытаний в России, в Венгрии и в Египте. До конца этого года заказчик получит еще 175 единиц техники. Всего в рамках контракта будет произведено 1300 вагонов 5 разных моделей.

Контракт на поставку пассажирских вагонов для нужд ЕНЖД стоимостью более миллиарда евро подписан в 2018 году. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, а производство осуществляется как в России, так и в Венгрии. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства, выступает ТВЗ.

Проект активно поддерживается руководством России, министерством промышленности и торговли, а также профильными ведомствами Египта и Венгрии. Впервые в истории отечественного вагоностроения реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм.