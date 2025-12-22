18 декабря в первый рейс между Санкт-Петербургом и Москвой отправился обновленный фирменный поезд «Красная стрела», впервые сформированный из пассажирских вагонов габарита Т, произведенных на Тверском вагоностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»). Эти вагоны на 73 сантиметра длиннее и на 28 сантиметров шире, чем серийная продукция габарита 1-ВМ. Это позволило существенно расширить внутреннее пространство и сделать поездку в поезде более комфортабельной.

Впервые вагон в таком габарите был представлен в 2020-м году в плацкартном исполнении с различными вариантами экспериментального интерьера , а в 2021-м году — в купейном варианте .

Основу «Красной стрелы» составляют купейные вагоны модели 61-4533 . Они рассчитаны на 40 пассажиров — это на четыре места больше, чем в стандартном вагоне. Каждое купе, помимо индивидуальных розеток USB Type-A и Type-C, оснащено столиками с беспроводными зарядными устройствами и подстаканниками. Отдельное внимание при разработке новой модели уделено пассажирам верхних полок, места которых теперь тоже оборудованы откидными персональными столиками для планшетов и ноутбуков. У пассажиров есть возможность регулирования температуры воздуха отдельно в каждом купе.

Для пассажиров с маленькими детьми предлагается специальное детское купе. Оно имеет особый дизайн и оборудовано расширенным на 23 см спальным местом, которое оснащено защитными бортиками.

Заметные изменения внесены в оборудование штабного вагона, который является необходимым элементом пассажирского поезда. При создании модели 61-4535 были учтены пожелания, связанные с повышением комфорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новом вагоне два специализированных просторных купе, каждое из которых рассчитано на маломобильного пассажира и сопровождающего. Подъемное устройство с увеличенной платформой и телескопической конструкцией позволяет поднять коляску с низкой платформы.

За счет увеличения размера, в вагоне удалось разместить багажное отделение с полками-трансформерами, кухню, бытовое помещение с душевой и два четырехместных купе. Поезд впервые оборудован системой предиктивной диагностики — в режиме онлайн все ключевые параметры его работы направляются в центр обработки данных. Это позволяет дополнительно повысить надежность и безопасность состава.

— Для нас особая честь, что первые вагоны габарита Т запускаются сегодня в эксплуатацию в составе легендарного поезда «Красная стрела, — заявил на презентации поезда заместитель генерального директора ТМХ, гендиректор компании «ТМХ-Пассажирский транспорт» Александр Лошманов. — Мы очень надеемся, что они станут частью массовой перевозки пассажиров, новый стандарт обслуживания и комфорта станет частью привычной жизни.

Все вагоны имеют новую фирменную ливрею, новое оформление. Это первое масштабное изменение ливреи поезда с 1960-х годов. В дизайн-концепции соединились классическая элегантность, инновации, а основой цветового решения выбран красный цвет. Он подчеркивает индивидуальный стиль железнодорожного символа двух столиц. Кроме того, похожую ливрею получили два пассажирских электровоза постоянного тока ЭП2К, построенные на Коломенском заводе. Они будут использоваться для вождения поезда.

Вагоны габарита Т созданы специалистами «ТМХ-Инжиниринга» вместе с Федеральной пассажирской компанией, национальным российским железнодорожным оператором, работающим в дальнем сообщении.

Проект по производству вагонов габарита Т реализуется на ТВЗ с привлечением механизма Кластерной инвестиционной платформы, предусматривающего получение льготного кредита от ВЭБ.РФ.

Напомним, двухэтажные вагоны с инновационными инженерными решениями применили для поезда «Буревестник », вагоны для которого также построили в Твери . В свой первый рейс «Буревестник» отправился 3 декабря . Фоторепортаж об этом событии смотрите здесь .