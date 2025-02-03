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Одной из визитных карточек столицы Верхневолжья по праву является Староволжский мост, но есть в этом городе кое-что ещё, с чем знаком, пожалуй, каждый россиянин. Это пассажирские вагоны. Их родина — Тверь. Вагоны и поезда здесь выпускают почти 130 лет — завод основан в 1898 году. В списке продукции — товарные и пассажирские вагоны, трамваи, вагоны для метрополитена, а также корпуса вагонов, колёсные пары и тележки. За годы работы завод выпускал много нестандартного подвижного состава — например, вагоны для царской семьи, специальные модели для МВД и даже транспортировки ядерного топлива.

Тверской вагоностроительный завод — единственное в России предприятие, где строят различные пассажирские вагоны локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч и современные электропоезда «Иволга». Также здесь выпускают двухэтажные вагоны и электропоезда нового поколения, вагоны метро и низкопольные трамваи. На Тверском вагоностроительном заводе работает около 7500 человек, предприятие выпускает 1200 вагонов и кузовов в год. Доля продукции завода на рынке пассажирских вагонов России превышает 80%.

1. Указ о строительстве первой сети железных дорог в Российской Империи издан в 1857 году. Через 10 лет начали прокладывать первые линии — и ежегодно вводили в действие примерно по 1750 км путей. В то время в стране работал только Александровский завод, который строил вагоны и паровозы. Его мощностей не хватало, поэтому подвижной состав закупали в Германии и Франции. Вагоны тогда были без продольного прохода — с дверями в боковых стенах напротив каждого купе.

После русско-турецкой войны строительство железных дорог приостановилось, но в 1892 году начался новый подъём. При этом на государственном уровне запретили покупать зарубежный подвижной состав — и франко-бельгийское предприятие «Диль и Бакалан» начинает строить завод в Твери. Днём рождения завода считается 25 августа 1898 года — именно в тот день директор получил свидетельство «на открытие действий завода». Завод строился не просто «с нуля» — на нём использовались самые современные для тех лет станки, паровые машины. Даже электричество в городе появилось одновременно со строительством завода — его вырабатывала паровая машина на силовой станции. Через год завод выпустил первые 13 товарных вагонов.

С тех пор ассортимент продукции постоянно расширялся. Здесь выпускали четырёхосные спальные вагоны четырёх классов. Уже в то время завод производил двухэтажные вагоны для переселенцев, которые отправлялись на Дальний Восток — хотя, конечно, они разительно отличались от современных.

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2. Двухэтажные вагоны, которые выпускают сегодня, представили профессиональному сообществу в 2009 году, а в 2013 году уже изготовили первую партию. Проект полностью реализован на ТВЗ. Первые рейсы составы с такими вагонами совершили по маршруту Москва — Адлер в преддверии Зимних Олимпийских игр в Сочи.

В 2020 году построили первые двухэтажные вагоны нового модельного ряда. У них увеличены габариты кузова в верхней части — на верхних полках расстояние до потолка стало больше на 20 см.

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3. Принципиально новое для завода направление — создание российского электропоезда. Так появился ЭГ2ТВ «ИВОЛГА», которые сейчас используются на МЦД — Московских центральных диаметрах. «Иволга 3.0» — первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России. В производстве было задействовано 380 компаний по всей стране.

Сейчас завод производит модель «Иволга 4.0». Одно из главных отличий — в промежуточных вагонах установлено три двери — это позволяет пассажирам быстрее и комфортнее входить и выходить.

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4. Сварку как основной способ соединения деталей вместо клёпки на заводе начали применять в 1929 году — впервые в вагоностроении. Для этого на заводе построили кислородную станцию для газовой резки и сварки. Первый цельнометаллический пассажирский вагон построили в 1935 году. В 1937 году завод выпустил почти 6 тысяч товарных и около 400 пассажирских вагонов — в 16 раз больше, чем в 1913. В этот период Тверской завод был крупнейшим вагоностроительным предприятием Европы.

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5. Так выглядит двухэтажный вагон во время сборки. На раму сначала ставят боковые, а затем — торцевые стены. Их совмещают по стыкам и фиксируют электродуговой сваркой.

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6. Работа со швами. Производственно-технологический комплекс ТВЗ включает в себя механообрабатывающее, сборочно-сварочное, окрасочное, сборочное производство, а также испытания готовой продукции. Сварка продольных швов кузова вагона осуществляется в автоматическом режиме с применением процесса сварки CMT («холодный» перенос металла), что позволяет обеспечить высокую скорость сварки и обеспечить стабильное качество сварных швов. Участие человека в этом процессе минимально.

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7. Важный этап — затирка швов, выравнивание неровностей, шлифовка и матирование поверхностей — так вагоны готовятся к грунтованию и покраске. Боковина должна быть идеально плоской — это одно из главных условий для строительства вагонов с допустимой скоростью движения 200 км/ч и выше.

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8. Шлифовка. Первый экспресс Тверского завода назывался «Аврора» — на нём можно было добраться из Москвы в Санкт-Петербург за 5 часов. В то время пытались ещё больше увеличить скорость движения составов — для этого даже запустили проект высокоскоростного моторного вагона с турбореактивным приводом от двух двигателей самолёта ЯК-40. Рекорд скорости вагона-лаборатории был 249 км/ч.

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9. Опытные электросварщики на полуавтоматических машинах вносят последние штрихи, такие как «подварка» мелких элементов, установка проемов, которые нельзя поставить предварительно. Далее — очередное предъявление кузова и крыши сотрудникам УТК.

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10. В начале 1990-х завод освоил производство купейных вагонов — до этого они выпускались в Германии.

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11. Готовый кузов отправляется на покраску. Это непростой и жёстко регламентированный процесс. Сначала поверхность стен очищается от пыли и обезжиривается, грунтуется, выравнивается, шлифуется. Затем изнутри кузова наносится теплоизоляционный материал. Каждый вид покрытия тщательно сушится. И только после этого начинается окрашивание. Весь процесс происходит в специальных камерах.

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12. Цех окончательной сборки. Окрашенный кузов отправляется на сборочную позицию вагоносборочного цеха, где выполняются первые операции: установка изоляции и монтаж пола. Внутри вагона идет кропотливая и ответственная работа по установке окон, дверей, электрооборудования, систем кондиционирования и пожаротушения, санузлов и прочих внутренних систем жизнеобеспечения.

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13. Сборка электрокоммуникаций. Современный вагон от колесной пары до крыши в буквальном смысле напичкан самой разнообразной электроникой. Датчики отслеживают состояние систем вагона и передают полученные данные в систему контроля, диагностики и управления (СКДУ) вагоном. В вагонах установлены точки доступа скоростного Wi-Fi, системы видеонаблюдения и мультимедийные экраны. Пассажирские купе оборудованы персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB.

Одним из важных элементов современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего в салон вагона воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.

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14. Цех сборки. Имеющиеся производственные площади позволяют одновременно вести работы по изготовлению нескольких моделей одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов: купейных спальных и с креслами для сидения, открытого типа — с креслами для сидения и плацкартных, а также кузовов трамваев, различных типов багажных вагонов, вагонов специального назначения и электропоездов нового поколения «Иволга».

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15. В сварочном цехе из отдельных частей, словно из деталей конструктора, собирается кузов. Все начинается с «закладки» рамы в кондуктор. Для удобства работы сварщиков её закрепляют в специальном приспособлении — кантователе, что позволяет вращать основу будущего вагона вокруг собственной оси.

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16. Для того, чтобы все детали поступили на сборочные линии точно вовремя, работы по их изготовлению идут параллельно. В тележечном цехе ведется производство комплектующих для ходовой части: осей, рам, колесных пар тележки. Также сваривается рама тележки и производится ее сборка.

© img.geliophoto.com

17. Все работы оценивают сотрудники управления технического контроля (УТК). Внутренние дефекты позволяет выявить ультразвуковой контроль.

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18. Сейчас в номенклатуре выпускаемой продукции более 80 разнообразных модификаций подвижного состава. Для оперативного планирования создан Центр управления производством, который позволяет моделировать загрузку производственных линий и выбирать оптимальные режимы работы предприятия.

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19. Продукция ТВЗ практически полностью изготавливается на отечественной компонентной базе. Часть комплектующих производится силами предприятия, часть закупается. Современный логистический центр площадью более 85 тыс. кв. м, в котором внедрены системы адресного хранения, мониторинга заполнения складских ячеек, применяются инструменты анализа и визуализации выполнения заказов на перемещения, позволяет поставлять на сборочные линии все необходимое грамотно сформированными комплектами.

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20. Для сборки таких крупногабаритных деталей, как например боковины двухэтажных вагонов и электропоездов, необходимо особое оборудование, изготовленное по спецзаказу. На своеобразный «стол» выставляются подготовленные детали и заготовки. Устанавливается каркас, так называемый «скелет» будущей боковины. Здесь же происходит фиксация и предварительная сварка. Далее вся эта конструкция направляется на линию роботизированной контактной сварки.

© img.geliophoto.com

21. Оборудование высокоскоростной точечной сварки позволяет значительно ускорить процесс сборки боковины кузова. За смену машина под наблюдением оператора наносит несколько тысяч точек. Весь процесс полностью контролируется компьютером. В итоге с линии выходит готовая боковая стена кузова двухэтажного вагона и электропоезда.

© img.geliophoto.com

22. Когда вагон полностью собран, он отправляется на испытания. Проверяется работа электрооборудования и всех систем жизнеобеспечения. Финальный этап — приемка вагонов специалистами центра технического аудита и проводниками, представляющими компанию-перевозчика.

© img.geliophoto.com

23. Сейчас на заводе выпускают несколько новых линеек — например, одноэтажные вагоны, построенные по принципу двухвагонных сцепов, когда служебное помещение для проводников располагается только в одном вагоне. Одновременно разрабатываются новые вагоны — ещё более комфортные и современные.

© img.geliophoto.com

24. Вагоны после покраски и нанесения логотипов — готовы к первым рейсам по МЦД. «Иволга» — универсальная платформа городских электропоездов, созданная специально для эксплуатации в тактовом режиме «наземного метро». «Иволга 3.0» создана российскими конструкторами на отечественной компонентной базе. Выпускаемая с 2023 года модификация электропоезда «Иволга 4.0» — уникальная разработка для РФ: наличие трех дверей в промежуточных вагонах позволяет обеспечить более быстрый и комфортный вход и выход пассажиров в часы пик.

© img.geliophoto.com

25. Едва ли не каждый житель Твери так или иначе связан с Тверским вагоностроительным заводом. Кто-то трудится здесь сам, у кого-то на предприятии работали родные или друзья. Кто-то работает в компаниях, являющихся партнерами ТВЗ, кто-то развивает бизнес, оказывая услуги работникам завода. Комплектующие для «Иволги 4.0» изготавливаются на отечественных предприятиях, которые расположены в 32 городах России и насчитывают в общей сложности 50 тыс. человек.

© img.geliophoto.com

26. Когда-то на Тверском вагоностроительном заводе выпускали салон-вагоны для Великокняжеской семьи — на них ездили царственные особы. Сейчас ТВЗ выпускает 1200 пассажирских вагонов в год и осваивает новые направления. Среди новых проектов — состав «Ночной Экспресс», и обновленный фирменный поезд «Аврора» в двухэтажном исполнении, которые курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Ещё один уникальный проект ТВЗ 2024 года — медицинский поезд «Святой Пантелеймон».

В планах завода — увеличить объёмы производства электропоездов и двухэтажных вагонов и продолжать проекты по созданию новой техники.

© img.geliophoto.com

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