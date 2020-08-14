Рыбоперерабатывающий завод построен в Сахалинской области

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Компания «Невод» завершила строительство нового рыбоперерабатывающего завода. Инвестиции в проект, реализованный на ТОР «Южная» в Сахалинской области, составили 360 млн рублей. Поставлять готовую продукцию резидент ТОР планирует на российский и азиатский рынки с конца 2020 года.

Двухэтажное здание площадью около 3000 кв. м, состоящее из трех блоков, выполнено с учетом сейсмики и включает в себя производственный цех с подсобными и складскими помещениями, холодильные камеры, компрессорную, помещение для зарядки автопогрузчиков, административно-бытовой корпус и конденсаторную площадку под градирни. Административно-бытовой комплекс включает в себя помещение столовой, медицинского пункта, лаборатории, офисные помещения, санитарно-бытовые помещения. Производственный комплекс завода оборудован инженерными сетями: отоплением, хозяйственно-питьевым и горячим водоснабжением и водоотведением, вентиляцией, электроснабжением и пожарной сигнализацией. В настоящее время установлено рыбоперерабатывающее и холодильное оборудование ведется его наладка и настройка.

«Мы нацелены на создание условий для повышения эффективности используемых водно-биологических ресурсов путем модернизации имеющихся, а так же строительства новых производственных мощностей с привлечением современных технологий. — рассказывает генеральный директор ООО „Невод“ Степан Черных. — Добыча сырья будет производиться компаниями, входящими в группу, и собственным флотом в количестве 5 единиц на основании имеющихся, а также полученных инвестиционных квот».

Мощность завода рассчитана на среднедневной выпуск более 12 тонн при максимальной производительности основного технологического и морозильного оборудования — около 25 тонн в сутки. Планируется выпуск продукции по семи наименованиям: стейки, филе, фарш и иная рыбная продукция из палтуса, камбалы, наваги и трески. Кроме того, предприятие будет перерабатывать значительные объемы отходов в рыбную муку — до 10 тонн отходов в сутки, что позволит увеличить штатную численность до 150 рабочих мест.