Серовский механический завод обновил станочный парк

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Серовский механический завод из Свердловской области продолжает работу по совершенствованию производственных мощностей. Предприятие закупило новые обрабатывающие токарные центры с системой ЧПУ. Станки предназначены для производства продукции как гражданского (замки бурильные, муфты и прочее), так и специального назначения.

Благодаря введению в эксплуатацию данных станков, предприятие сможет существенно повысить производительность, сократить сроки выполнения заказов, а за счет высокой точности обработки деталей повысить качество выпускаемой продукции.

Преимуществом данного оборудования является сочетание широкого функционала и простоты в использовании. Стандартная комплектация станка включает в себя: систему ЧПУ с современным интерфейсом, систему разработки управляющих программ, датчик привязки инструмента, инструментальную оснастку и многое другое.

Кроме того, один из станков оборудован автоматическим податчиком прутка, что позволяет сделать процесс изготовления изделия полностью автоматизированным с минимальным использованием ручного труда.На сегодняшний день в цехе уже произведены работы по установке станков и всех инженерных систем. В ближайшее время, совместно со специалистами официального представительства компании — производителя станков в России, будет произведен запуск оборудования.

АО «СМЗ» входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации АО «НПК «Техмаш».