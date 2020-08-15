Модернизация здравоохранения. Обзор

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Крупнейший в городе: как работает Московский офтальмологический центр

Столичные офтальмологи осваивают новое место работы. На базе больницы имени Боткина открылся Московский офтальмологический центр.

Раньше помощь оказывали в Московской офтальмологической клинической больнице, которая располагалась в Мамоновском переулке. Однако здание устарело, что не позволяло оснастить его современным оборудованием. Поэтому было принято решение о переносе учреждения в Боткинскую больницу.

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Обратиться за помощью в новый офтальмологический центр москвичи могут по всем вопросам, касающимся здоровья глаз. Здесь могут провести комплексную диагностику, вылечить катаракту и глаукому, оказать помощь при травмах и ожогах глаз, отслоении сетчатки и резкой потере зрения. Здесь проводят уникальные операции, включая трансплантацию роговицы, лечение внутриглазных опухолей и опухолей век. Только в этой клинике делают брахитерапию — современная технология позволяет справиться со злокачественными новообразованиями.

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Завершился капитальный ремонт подстанции № 3 Мурманской областной станции скорой медицинской помощи

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» капитально отремонтирована подстанция № 3 на улице Беринга. На проведение ремонтных работ из областного бюджета выделено более 13 млн рублей.

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В ходе капитального ремонта подстанции, который состоялся впервые с момента ее открытия в 1978 году, был обустроен второй эвакуационного выход, доступ для инвалидов и пожилых людей; заменены дверные блоки межкомнатных и наружной дверей; проведен капитальный ремонт стен и полов по всей площади; капитальный ремонт системы электро-, тепло- и водоснабжения; установлен видеодомофон и видеонаблюдение. Поставлена новая мебель. На подстанции скорой медицинской помощи № 3 круглосуточно размещается девять выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе восемь общепрофильных бригад и одна специализированная педиатрическая бригада.

Центр инфекционных болезней Архангельской областной больницы впервые обновляется

В четырехэтажном здании центра инфекционных болезней впервые с года постройки проведен капитальный ремонт кровли и фасадов и обновлена вся инфраструктурная сеть. На ремонтные работы из областного бюджета было выделено свыше 29 миллионов рублей.

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— Здание центра инфекционных болезней было построено в 1961 году и давно уже требовало ремонта, — пояснил главный врач больницы Игорь Петчин. — Происходило разрушение фасада, деревянные окна прогнили, кровля протекала более чем в 200 местах, что приводило не только к пониженным температурам в помещениях, но и развитию грибка. Сегодня все это устранено.

Кроме капитального ремонта кровли и фасада, в здании полностью поменяны оконные блоки, создана система отопления и сохранения тепла. Подрядчик выполнил ремонт в установленные сроки.

Ежегодно в центре инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы проходят лечение свыше 3500 пациентов со всего региона.

В Семилукских Выселках Воронежа появился фельдшерско-акушерский пункт

В микрорайоне Воронежа Семилукские Выселки открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

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На его строительство и оборудование в рамках областной адресной инвестиционной программы было выделено 6 млн рублей. Фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям к лечебному учреждению. В здании площадью 71 кв. м располагаются кабинет приема населения, процедурный кабинет и помещение для персонала.

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Новый фельдшерско-акушерский пункт будет принимать более 700 человек, в том числе 169 детей. Прием ведут фельдшер и медицинская сестра. Жителям будет оказываться первичная доврачебная медицинская помощь, есть возможность проводить профилактические медицинские осмотры. До постройки ФАПа медицинскую помощь в Семилукских Выселках оказывали в приспособленном помещении.

В Кемеровской областной больнице имени Беляева завершен капремонт отделения сосудистой хирургии

Реконструкция отделения проходила поэтапно в течение нескольких месяцев. Проведена замена систем тепло- и водоснабжения, сантехники, вентиляции, электропроводки. Обновлены двери, половое покрытие, потолочные плиты.

В коридорах установлены специальные поручни для пациентов. В каждой палате и местах общественного пользования оборудованы кнопки вызова персонала. Приобретена новая медицинская и мягкая мебель, жалюзи.

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«Сегодня отделение сосудистой хирургии полностью преобразилось. После реконструкции помещений появилась возможность увеличить число палат повышенной комфортности», — отметили в департаменте.

На ремонт потрачено 10 млн рублей из собственных средств больницы.

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В отделении проводится весь спектр манипуляций при экстренной патологии периферических сосудов: от диафрагмы и до стоп. Ежегодно в подразделении специализированную медицинскую помощь получают 1500 пациентов. Более половины всех оперативных вмешательств проводится малотравматичными способами, позволяющими сократить срок пребывания пациента в больнице.

В Калининском районе Краснодарского края заработала новая врачебная амбулатория

Медицинское учреждение в селе Гришковском открыто в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На это было выделено порядка 10 млн рублей.

Амбулатория обслуживает около двух тысяч прикрепленного населения — детей и взрослых. Она оснащена всем необходимым оборудованием.

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— Для оказания первичной медицинской помощи работает доврачебный кабинет. Также есть кабинет врача общей практики, прививочный, процедурный, физиотерапевтический и перевязочный кабинеты. Кроме того, на базе амбулатории есть койки дневного стационара, — прокомментировали в министерстве здравоохранения края.

В ведомстве отметили, что такая форма первичной медицинской помощи пользуется доверием и спросом у сельских жителей.

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Развитие сети ФАПов, ВОПов и амбулаторий продолжается во всем Краснодарском крае. Сегодня в регионе функционируют 670 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние пять лет количество офисов врача общей практики увеличилось на 68%, а врачебных амбулаторий — более чем на 27%.

В краснодарском онкодиспансере открылась новая регистратура

В диспансерно-поликлиническом отделении Краснодарского онкодиспансера № 1 начала работу новая регистратура. Она рассчитана на 1500 посещений в день — почти в два раза больше, чем старая.

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Двухэтажное здание имеет площадь 700 м2 начали строить в 2017 году. Расширение было крайне необходимо, поскольку за последние 12 лет количество обращений к онкологам диспансера увеличилось в полтора раза.

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Новая регистратура рассчитана на девять рабочих мест. Действует система электронной очереди. Пациентам помогает администратор. Зал оборудован на 50 комфортных посадочных мест, есть климат-контроль, доступен Wi-Fi.

© minzdravkk.ru

Звуковое сопровождение помогает людям ориентироваться, в каком окне оформляются документы. Для удобства пациентов установлены мониторы с расписанием работы врачей.

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На втором этаже здания располагается оборудованное хранилище амбулаторных карт, а также находится колл-центр. Ежедневно операторы обрабатывают до 1100 звонков.

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Здание и прилегающая територия обустроены для удобства людей пожилого возраста и инвалидов.

В травматолого-ортопедическом отделении областной больницы № 2 в Череповце Вологодской области завершен капитальный ремонт

За два месяца ремонтных работа в помещениях общей площадью почти 700 м2 обновлены системы электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, смонтирована новая система вызова персонала, автоматическая пожарная сигнализация, установлены современные двери и окна, а также открытый медицинский пост.

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Такой масштабной реконструкции в отделении не было более 40 лет, выполнялись лишь текущие и косметические ремонты.

Средства на проведение капремонта в объеме 12 млн рублей были выделены по программе «Здоровье Вологодчины».

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Травматолого-ортопедическое отделение, рассчитанное на круглосуточное пребывание 65 пациентов, является одним из крупнейших во Второй областной больнице. Здесь оказывается экстренная и плановая, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь жителям не только Череповца, но и северо-западных районов Вологодской области. Лечение получают пациенты с тяжелыми сочетанными травмами и их последствиями, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в отделении пролечивается более 2 тысяч пациентов, около 20% из которых — сельские жители. Врачи выполняют более тысячи хирургических операций в год.

В Подлипово Калининградской области возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт

Жители шести поселков Правдинского городского округа начали получать медицинскую помощь в новом ФАПе, не выезжая в отдаленные населенные пункты.

© gov39.ru

Здание, в котором до 2017 года находился медпункт, обслуживающий около пятисот жителей Подлипово и других близлежащих населенных пунктов, было признано аварийным. Людям приходилось обращаться в другие ФАПы или Правдинскую ЦРБ.

В новом медицинском пункте созданы комфортные условия: смонтирована система электроотопления, водоснабжения, появились просторные светлые кабинеты. Структурное подразделения центральной районной больницы соответствует всем современным требованиям, оснащено необходимым оборудованием, в том числе дефибриллятором.

Начиная с 2012 года (с учётом Подлиповского ФАПа) в регионе открылось 49 подобных объектов, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://gov-murman.ru/info/news/344493/

http://dvinanews.ru/-hmx22r8b

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/4416546

https://ako.ru/news/detail/v-kemerovskoy-oblastnoy-bolnitse-imeni-belyaeva-zavershen-kapremont-otdeleniya-sosudistoy-khirurgii-

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/500083/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/501627/

http://vologda-oblast.ru/novosti/v_travmatologo_ortopedicheskom_otdelenii_oblastnoy_bolnitsy_2_zavershen_kapitalnyy_remont/

https://gov39.ru/news/101/159869/