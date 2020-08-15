Модернизация здравоохранения. Обзор
Крупнейший в городе: как работает Московский офтальмологический центр
Столичные офтальмологи осваивают новое место работы. На базе больницы имени Боткина открылся Московский офтальмологический центр.
Раньше помощь оказывали в Московской офтальмологической клинической больнице, которая располагалась в Мамоновском переулке. Однако здание устарело, что не позволяло оснастить его современным оборудованием. Поэтому было принято решение о переносе учреждения в Боткинскую больницу.
Обратиться за помощью в новый офтальмологический центр москвичи могут по всем вопросам, касающимся здоровья глаз. Здесь могут провести комплексную диагностику, вылечить катаракту и глаукому, оказать помощь при травмах и ожогах глаз, отслоении сетчатки и резкой потере зрения. Здесь проводят уникальные операции, включая трансплантацию роговицы, лечение внутриглазных опухолей и опухолей век. Только в этой клинике делают брахитерапию — современная технология позволяет справиться со злокачественными новообразованиями.
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Завершился капитальный ремонт подстанции № 3 Мурманской областной станции скорой медицинской помощи
В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» капитально отремонтирована подстанция № 3 на улице Беринга. На проведение ремонтных работ из областного бюджета выделено более 13 млн рублей.
В ходе капитального ремонта подстанции, который состоялся впервые с момента ее открытия в 1978 году, был обустроен второй эвакуационного выход, доступ для инвалидов и пожилых людей; заменены дверные блоки межкомнатных и наружной дверей; проведен капитальный ремонт стен и полов по всей площади; капитальный ремонт системы электро-, тепло- и водоснабжения; установлен видеодомофон и видеонаблюдение. Поставлена новая мебель. На подстанции скорой медицинской помощи № 3 круглосуточно размещается девять выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе восемь общепрофильных бригад и одна специализированная педиатрическая бригада.
Центр инфекционных болезней Архангельской областной больницы впервые обновляется
В четырехэтажном здании центра инфекционных болезней впервые с года постройки проведен капитальный ремонт кровли и фасадов и обновлена вся инфраструктурная сеть. На ремонтные работы из областного бюджета было выделено свыше 29 миллионов рублей.
— Здание центра инфекционных болезней было построено в 1961 году и давно уже требовало ремонта, — пояснил главный врач больницы Игорь Петчин. — Происходило разрушение фасада, деревянные окна прогнили, кровля протекала более чем в 200 местах, что приводило не только к пониженным температурам в помещениях, но и развитию грибка. Сегодня все это устранено.
Кроме капитального ремонта кровли и фасада, в здании полностью поменяны оконные блоки, создана система отопления и сохранения тепла. Подрядчик выполнил ремонт в установленные сроки.
Ежегодно в центре инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы проходят лечение свыше 3500 пациентов со всего региона.
В Семилукских Выселках Воронежа появился фельдшерско-акушерский пункт
В микрорайоне Воронежа Семилукские Выселки открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.
На его строительство и оборудование в рамках областной адресной инвестиционной программы было выделено 6 млн рублей. Фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям к лечебному учреждению. В здании площадью 71 кв. м располагаются кабинет приема населения, процедурный кабинет и помещение для персонала.
Новый фельдшерско-акушерский пункт будет принимать более 700 человек, в том числе 169 детей. Прием ведут фельдшер и медицинская сестра. Жителям будет оказываться первичная доврачебная медицинская помощь, есть возможность проводить профилактические медицинские осмотры. До постройки ФАПа медицинскую помощь в Семилукских Выселках оказывали в приспособленном помещении.
В Кемеровской областной больнице имени Беляева завершен капремонт отделения сосудистой хирургии
Реконструкция отделения проходила поэтапно в течение нескольких месяцев. Проведена замена систем тепло- и водоснабжения, сантехники, вентиляции, электропроводки. Обновлены двери, половое покрытие, потолочные плиты.
В коридорах установлены специальные поручни для пациентов. В каждой палате и местах общественного пользования оборудованы кнопки вызова персонала. Приобретена новая медицинская и мягкая мебель, жалюзи.
«Сегодня отделение сосудистой хирургии полностью преобразилось. После реконструкции помещений появилась возможность увеличить число палат повышенной комфортности», — отметили в департаменте.
На ремонт потрачено 10 млн рублей из собственных средств больницы.
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В отделении проводится весь спектр манипуляций при экстренной патологии периферических сосудов: от диафрагмы и до стоп. Ежегодно в подразделении специализированную медицинскую помощь получают 1500 пациентов. Более половины всех оперативных вмешательств проводится малотравматичными способами, позволяющими сократить срок пребывания пациента в больнице.
В Калининском районе Краснодарского края заработала новая врачебная амбулатория
Медицинское учреждение в селе Гришковском открыто в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На это было выделено порядка 10 млн рублей.
Амбулатория обслуживает около двух тысяч прикрепленного населения — детей и взрослых. Она оснащена всем необходимым оборудованием.
— Для оказания первичной медицинской помощи работает доврачебный кабинет. Также есть кабинет врача общей практики, прививочный, процедурный, физиотерапевтический и перевязочный кабинеты. Кроме того, на базе амбулатории есть койки дневного стационара, — прокомментировали в министерстве здравоохранения края.
В ведомстве отметили, что такая форма первичной медицинской помощи пользуется доверием и спросом у сельских жителей.
Развитие сети ФАПов, ВОПов и амбулаторий продолжается во всем Краснодарском крае. Сегодня в регионе функционируют 670 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние пять лет количество офисов врача общей практики увеличилось на 68%, а врачебных амбулаторий — более чем на 27%.
В краснодарском онкодиспансере открылась новая регистратура
В диспансерно-поликлиническом отделении Краснодарского онкодиспансера № 1 начала работу новая регистратура. Она рассчитана на 1500 посещений в день — почти в два раза больше, чем старая.
Двухэтажное здание имеет площадь 700 м2 начали строить в 2017 году. Расширение было крайне необходимо, поскольку за последние 12 лет количество обращений к онкологам диспансера увеличилось в полтора раза.
Новая регистратура рассчитана на девять рабочих мест. Действует система электронной очереди. Пациентам помогает администратор. Зал оборудован на 50 комфортных посадочных мест, есть климат-контроль, доступен Wi-Fi.
Звуковое сопровождение помогает людям ориентироваться, в каком окне оформляются документы. Для удобства пациентов установлены мониторы с расписанием работы врачей.
На втором этаже здания располагается оборудованное хранилище амбулаторных карт, а также находится колл-центр. Ежедневно операторы обрабатывают до 1100 звонков.
Здание и прилегающая територия обустроены для удобства людей пожилого возраста и инвалидов.
В травматолого-ортопедическом отделении областной больницы № 2 в Череповце Вологодской области завершен капитальный ремонт
За два месяца ремонтных работа в помещениях общей площадью почти 700 м2 обновлены системы электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, смонтирована новая система вызова персонала, автоматическая пожарная сигнализация, установлены современные двери и окна, а также открытый медицинский пост.
Такой масштабной реконструкции в отделении не было более 40 лет, выполнялись лишь текущие и косметические ремонты.
Средства на проведение капремонта в объеме 12 млн рублей были выделены по программе «Здоровье Вологодчины».
Травматолого-ортопедическое отделение, рассчитанное на круглосуточное пребывание 65 пациентов, является одним из крупнейших во Второй областной больнице. Здесь оказывается экстренная и плановая, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь жителям не только Череповца, но и северо-западных районов Вологодской области. Лечение получают пациенты с тяжелыми сочетанными травмами и их последствиями, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в отделении пролечивается более 2 тысяч пациентов, около 20% из которых — сельские жители. Врачи выполняют более тысячи хирургических операций в год.
В Подлипово Калининградской области возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт
Жители шести поселков Правдинского городского округа начали получать медицинскую помощь в новом ФАПе, не выезжая в отдаленные населенные пункты.
Здание, в котором до 2017 года находился медпункт, обслуживающий около пятисот жителей Подлипово и других близлежащих населенных пунктов, было признано аварийным. Людям приходилось обращаться в другие ФАПы или Правдинскую ЦРБ.
В новом медицинском пункте созданы комфортные условия: смонтирована система электроотопления, водоснабжения, появились просторные светлые кабинеты. Структурное подразделения центральной районной больницы соответствует всем современным требованиям, оснащено необходимым оборудованием, в том числе дефибриллятором.
Начиная с 2012 года (с учётом Подлиповского ФАПа) в регионе открылось 49 подобных объектов, а также восемь офисов врачей общей практики и одна врачебная амбулатория.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
https://gov-murman.ru/info/news/344493/
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/4416546
https://ako.ru/news/detail/v-kemerovskoy-oblastnoy-bolnitse-imeni-belyaeva-zavershen-kapremont-otdeleniya-sosudistoy-khirurgii-
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/500083/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/501627/
http://vologda-oblast.ru/novosti/v_travmatologo_ortopedicheskom_otdelenii_oblastnoy_bolnitsy_2_zavershen_kapitalnyy_remont/
https://gov39.ru/news/101/159869/
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