На федеральной территории начал работу Медицинский центр «Сириус»

© sirius-ft.ru

Приём граждан осуществляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Новый Медицинский центр «Сириус» будет принимать жителей федеральной территории — граждан, которые постоянно проживают в Сириусе, сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех» и туристов, которые приехали на отдых в Сириус. Все эти категории пациентов могут обратиться за помощью по заболеванию и получить осмотр, консультацию и диагностику в условиях Медицинского центра бесплатно по ОМС. Для этого при посещении врача необходимо предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

© sirius-ft.ru

«Жители и гости федеральной территории могут записаться к терапевту, офтальмологу, эндокринологу, травматологу, гастроэнтерологу, кардиологу, дерматовенерологу и акушеру-гинекологу. Также в ближайшее время начнут приём врач-хирург, оториноларинголог и невролог — наиболее востребованные специалисты. При отборе специалистов в новое медицинское учреждение приоритет отдаётся кандидатам, соответствующим высокой квалификации, которую они подтверждают в ходе индивидуального собеседования», — рассказала генеральный директор Медицинского центра «Сириус» Диляра Медведская.

© sirius-ft.ru

В Медицинском центре пациенты смогут пройти функциональную диагностику: обследовать сердце с помощью электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования артериального давления (СМАД), а также исследовать состояние головного мозга путём электроэнцефалографии (ЭЭГ). Также будут доступны УЗИ брюшной полости, малого таза, сердечно-сосудистой системы и все виды лабораторных исследований. Кроме того, в скором будущем будут введены в эксплуатацию рентгенологическое оборудование и маммограф.

© sirius-ft.ru

© sirius-ft.ru

© sirius-ft.ru

© sirius-ft.ru

© sirius-ft.ru

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