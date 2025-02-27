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termometrix 27 февраля 2025, 17:06 121 Медучреждения

На федеральной территории начал работу Медицинский центр «Сириус»

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 © sirius-ft.ru

Приём граждан осуществляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Новый Медицинский центр «Сириус» будет принимать жителей федеральной территории — граждан, которые постоянно проживают в Сириусе, сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех» и туристов, которые приехали на отдых в Сириус. Все эти категории пациентов могут обратиться за помощью по заболеванию и получить осмотр, консультацию и диагностику в условиях Медицинского центра бесплатно по ОМС. Для этого при посещении врача необходимо предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

 © sirius-ft.ru

«Жители и гости федеральной территории могут записаться к терапевту, офтальмологу, эндокринологу, травматологу, гастроэнтерологу, кардиологу, дерматовенерологу и акушеру-гинекологу. Также в ближайшее время начнут приём врач-хирург, оториноларинголог и невролог — наиболее востребованные специалисты. При отборе специалистов в новое медицинское учреждение приоритет отдаётся кандидатам, соответствующим высокой квалификации, которую они подтверждают в ходе индивидуального собеседования», — рассказала генеральный директор Медицинского центра «Сириус» Диляра Медведская.

 © sirius-ft.ru

В Медицинском центре пациенты смогут пройти функциональную диагностику: обследовать сердце с помощью электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования артериального давления (СМАД), а также исследовать состояние головного мозга путём электроэнцефалографии (ЭЭГ). Также будут доступны УЗИ брюшной полости, малого таза, сердечно-сосудистой системы и все виды лабораторных исследований. Кроме того, в скором будущем будут введены в эксплуатацию рентгенологическое оборудование и маммограф.

 © sirius-ft.ru

 © sirius-ft.ru

 © sirius-ft.ru

 © sirius-ft.ru

 © sirius-ft.ru

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Источник: https://sirius-ft.ru/tpost/na-feder...l-rabotu-meditsinskiy-tsentr-sirius

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Краснодарский край
  • Нет аватара termometrix
    27.02.2517:09:27

    В центре генетики в «Сириусе» создадут более 100 лабораторий

    Строительство второй очереди самого большого в России центра генетики и наук о жизни началось в университете «Сириус». Здесь будут созданы более 100 лабораторий. Объект планируют ввести в эксплуатацию к середине 2025 года. Об этом сообщил научно-информационный портал «Поиск».

    Первая очередь центра была открыта в 2022 году. Его текущая площадь составляет порядка 7,5 тыс. кв.м.

    Во второй очереди комплекса планируется создание ресурсного центра доклинических исследований, который позволит проводить научно-исследовательскую работу и доклинические испытания с использованием лабораторных животных — грызунов. Будут оборудованы лаборатории особого класса чистоты. Здесь также появится инфраструктура для проведения исследований в области палеогенетики. Площадь второй очереди составит 7 тыс. кв.м.

    Научный центр генетики и наук о жизни позволяет проводить исследования мирового уровня в области геномики, иммунобиологии, биоматериалов, создавать препараты генной терапии, вести разработки в области редактирования генома растений.

    https://gentech...00-laboratorij/

    #1297618
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