В Краснодаре открылся новый корпус Детской краевой клинической больницы

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Новый лечебно-диагностический корпус Детской краевой клинической больницы (ДККБ) Краснодара, рассчитанный на 350 коек, начал свою работу. На прошлой неделе врачи приняли первых пациентов. Семиэтажное здание вмещает десять отделений: онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургии и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.

Медицинский персонал уже провёл свыше сотни операций различной сложности. В ближайшее время здесь планируется начать проведение трансплантации костного мозга, которая ранее была доступна лишь в федеральных клиниках.

Новый корпус оборудован современными операционными блоками, реанимационными палатами, высокотехнологичными лабораториями и уникальным хранилищем стволовых клеток.

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