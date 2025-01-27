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termometrix 27 января 2025, 12:42 95 Медучреждения

В Краснодаре открылся новый корпус Детской краевой клинической больницы

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 © dkkb-krasnodar.ru

Новый лечебно-диагностический корпус Детской краевой клинической больницы (ДККБ) Краснодара, рассчитанный на 350 коек, начал свою работу. На прошлой неделе врачи приняли первых пациентов. Семиэтажное здание вмещает десять отделений: онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургии и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.

Медицинский персонал уже провёл свыше сотни операций различной сложности. В ближайшее время здесь планируется начать проведение трансплантации костного мозга, которая ранее была доступна лишь в федеральных клиниках.

Новый корпус оборудован современными операционными блоками, реанимационными палатами, высокотехнологичными лабораториями и уникальным хранилищем стволовых клеток.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7442862

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Краснодарский край
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