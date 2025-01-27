В Краснодаре открылся новый корпус Детской краевой клинической больницы

В Краснодаре открылся новый корпус Детской краевой клинической больницыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый лечебно-диагностический корпус Детской краевой клинической больницы (ДККБ) Краснодара, рассчитанный на 350 коек, начал свою работу. На прошлой неделе врачи приняли первых пациентов. Семиэтажное здание вмещает десять отделений: онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургии и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.
Медицинский персонал уже провёл свыше сотни операций различной сложности. В ближайшее время здесь планируется начать проведение трансплантации костного мозга, которая ранее была доступна лишь в федеральных клиниках.
Новый корпус оборудован современными операционными блоками, реанимационными палатами, высокотехнологичными лабораториями и уникальным хранилищем стволовых клеток.
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